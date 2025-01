Opoziční poslanci navrhujú zákaz energetických nápojov pre deti

Bratislava 25. januára (TASR) - Skupina opozičných poslancov navrhuje zákaz predaja energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov. Presadiť to chce novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci Anna Záborská, Richard Vašečka, Rastislav Krátky (všetci Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Branislav Škripek (KDH). Odôvodnili to okrem iného rizikom vzniku zdravotných komplikácií.



"V uplynulých rokoch si medzi deťmi a mládežou získali veľkú popularitu nápoje s vysokým obsahom kofeínu a/alebo iných podporných látok vrátane tzv. energetických nápojov. Takéto nápoje sú široko dostupné v predajniach potravín, čo bez problémov umožňuje prístup maloletých k takýmto nápojom a ich pravidelnému, nadmernému a inak rizikovému užívaniu. Podľa odborníkov pritom konzumácia nápojov s vysokým obsahom kofeínu alebo iných látok s podobnými účinkami môže viesť k závislosti, ako aj viacerým zdravotným problémom," upozornili predkladatelia.



V novele preto navrhli zákaz predaja či ponúkania v rámci ochutnávok nápojov s obsahom kofeínu, taurínu alebo draslíka nad vymedzený limit osobám mladším ako 15 rokov. Chcú tiež presadiť, aby prípadné porušenie zákazu bolo vymedzené ako správny delikt.