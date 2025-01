Opoziční poslanci podajú návrh na vyslovenie nedôvery vláde

Bratislava 14. januára (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z PS, SaS, KDH a z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ podajú v najbližších dňoch návrh na vyslovenie nedôvery vláde Roberta Fica (Smer-SD). Informovali o tom lídri opozičných strán na utorkovej tlačovej konferencii. Premiér podľa nich zlyháva vo vládnutí, poukázali na problémy v zdravotníctve, zdražovaní či najnovšie na katastri. Zároveň hovoria o spochybnení zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. Nechcú premiérovi dovoliť "uniesť" SR na východ, pretože na to podľa nich nemá žiaden mandát.



Opoziční lídri zdôraznili, že sa napriek mnohým rozdielom dokázali spojiť pri návrhu, ktorým chcú dosiahnuť pád vlády. "Keď ide o demokraciu, slobodu a európsku príslušnosť našej vlasti, budeme ich brániť spoločne. Nikdy nedovolíme, aby premiér Robert Fico unášal Slovensko niekam do Moskvy. Nemá na to žiaden mandát a je to proti záujmom občanov Slovenska," uviedli v spoločnom vyhlásení. Fico podľa nich zlyháva vo vládnutí a rozpadá sa mu jeden sektor za druhým.



Líder PS Michal Šimečka vyhlásil, že od nového roka sa zvyšujú ceny i dane, čoraz viac ľudí na Slovensku trpí ekonomickou núdzou a do toho spadol kataster. "Stále nemáme garanciu, že štát má pod kontrolou všetky dáta, nevieme, kedy budú obnovené. Stojí realitný trh, hypotekárny trh, ľudia nemôžu predávať, kupovať nehnuteľnosti a predseda vlády vypisuje otvorené listy a lieta po svete," skonštatoval.



"Myslím si, že toto je veľký signál, že keď ide o Slovensko, tak dokážeme nájsť spoločnú reč, dokážeme sa spojiť a dokážeme spoločne aj konať," pripomenul šéf SaS Branislav Gröhling. Poukázal na to, že partneri v okolitých krajinách sa od SR odvracajú, vláda zároveň ničí ekonomický rozmach krajiny.



Podľa predsedu KDH Milana Majerského existujú univerzálne hodnoty, ktoré nás spájajú. "Stojíme tu ako celá opozícia, ktorá chce povedať jasne a zreteľne, že vláda Roberta Fica škodí občanom SR," povedal. Poukázal na "zbabranú" konsolidáciu verejných financií, ktorá oberá o peniaze bežné rodiny. Odmieta, aby premiér hľadal pomoc v totalitných režimoch.



Šéf poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš pripomenul, že Slovensko kolabuje. "Konečne sme spolu, sme zjednotení a ideme do odvolávania Roberta Fica," povedal. K návrhu sa pripojili aj nezaradení poslanci Ľubomír Galko a Martina Bajo Holečková.



Opozícia zároveň kritizovala koaličných poslancov, že v utorok nepodporili otvorenie mimoriadnej schôdze, na ktorej chceli prijať uznesenie týkajúce sa rešpektovania ukotvenia Slovenska v EÚ a NATO, spoluprácu s partnermi a susedmi, a jednoznačné odmietnutie ruskej agresie na Ukrajine. Kritizovali aj štvoricu poslancov okolo Samuela Migaľa z Hlasu-SD za to, že nepodporili ich návrh.