Opozícia: Stratifikácia mala byť udalosťou slovenského zdravotníctva

Bratislava 29. decembra (TASR) – Reforma nemocníc, čiže stratifikácia, mohla byť jednou z najväčších udalostí, ktorá sa v roku 2019 mohla udiať v slovenskom zdravotníctve. Zhodli sa na tom členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS), Marek Krajčí (OĽaNO) a Zuzana Šebová (Sme rodina).



"Za najväčšiu udalosť považujem diskusiu o reforme nemocníc a reforme dlhodobej a následnej starostlivosti, jej presadenie vo vláde SR a v rámci veľkej väčšiny odbornej verejnosti a konečné odmietnutie NR SR sa ňou zaoberať. Toto je nielen udalosť roka, ale pravdepodobne aj celého funkčného obdobia súčasnej Národnej rady SR a vlády SR," myslí si opozičná poslankyňa Cigániková.



Podľa jej slov je to typický obraz vládnucej koalície, ktorá uprednostnila vlastný politický zisk pred zachránenými životmi mnohých občanov.



Podľa poslankyne Zuzany Šebovej sa opätovne potvrdilo, že vydržať na ministerskom poste čo i len trochu viac ako polovicu volebného obdobia, si asi bude v budúcnosti vyžadovať iný formát osobnosti, profesionálnych manažérskych zručností i politickej angažovanosti. "A to isté možno povedať aj o viacerých vrcholových manažéroch zdravotníckych zariadení a inštitúcií,“ doplnila.



Je však rada, že viaceré politické strany sa zhodli na požiadavke realizácie komplexnej zdravotníckej reformy. „Je to prvý krok k tomu, aby sme sa pomaly, ale iste, začali vyhrabávať z marazmu, v ktorom sa slovenské zdravotníctvo nachádza,“ komentovala.



Poslanec Marek Krajčí považuje „za udalosť“ to, ako exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská bojovala za stratifikáciu. „Žiaľ, neúspešne,“ uzavrel.