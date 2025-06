Opoziční predstavitelia kritizujú snahu zadržať Jaroslava Naďa

Bratislava 18. júna (TASR) - Opoziční predstavitelia v stredu kritizovali snahy polície zadržať predsedu mimoparlamentnej strany Demokrati a exministra obrany Jaroslava Naďa. Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) označil zásah polície za amaterizmus, keďže je Naď niekoľko dní v zahraničí, čo verejne oznámil na sociálnej sieti. Predseda PS Michal Šimečka vníma snahu „demonštratívne zadržať“ Naďa ako politickú hru a snahu o pomstu.



„Všeličo sa dalo predošlej vláde vytýkať, ale zahraničná a obranná politika sem nepatria,“ vyhlásil podpredseda PS Tomáš Valášek. Myslí si, že keď sa Ukrajina stala obeťou ruskej agresie, vláda konala správne - morálne aj v záujme bezpečnosti Slovenskej republiky. Poskytnutie pomoci napadnutej Ukrajine je podľa Šimečku prospešné aj pre Slovensko.



Krúpa zároveň nerozporoval, že podozrenia pri darovaní materiálu Ukrajine môžu existovať, je potrebné ich vyšetriť. Koalíciu podľa neho „dráždi“, že bývalé vedenie rezortu obrany nemôže polícia stíhať pre darovanie protivzdušného systému S-300. „Tak si našli niečo, kde si myslia, že to by mohlo byť zaujímavé. Osobne som presvedčený, že toto bude niečo, z čoho nič nebude, bude sa to naťahovať roky a bude to len o špinení oponentov,“ vyjadril Krúpa presvedčenie.



Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vykonáva v súvislosti s tímom Darca na území Slovenska viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie prokurátorom Európskej prokuratúry (EPPO).



Tím Darca zriadili v rámci ÚBOK v novembri 2024, podnetom bola správa Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúca sa darovania vojenského arzenálu Ukrajine a nezrovnalostí v údajoch o darovanom majetku. Vtedajší minister obrany Jaroslav Naď, súčasný predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, obvinenie z nekalej činnosti odmieta. V súčasnosti je na pobyte v Kanade, strana Demokrati avizovala na stredajšie popoludnie tlačovú konferenciu.