Oprava obľúbených cyklotrás nad Horárňou Krasňany

Horáreň Krasňany počas opráv

Kĺzavá ulica po oprave

O Mestských lesoch v Bratislave:

Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Bratislava 17. októbra (OTS) - Mestské lesy sa za posledné roky stali jedným z najnavštevovanejších rekreačných miest v okolí Bratislavy. Ročne príde do lesoparku viac ako milión návštevníkov. Aby sme zlepšili podmienky pre rekreáciu, zameriavame sa, okrem iných projektov, aj na opravu cyklistických trás, chodníkov a siete asfaltových ciest. Systematickou výmenou povrchu vznikla v lesoparku ucelená sieť kvalitných cyklotrás., riaditeľ, Mestské lesy v BratislaveFoto: Mestské lesy v BratislaveOpravené boli cyklotrasy a turistické chodníky v celkovej dĺžke dva kilometre, ktoré dostali úplne nový asfaltový koberec. Úsek Horáreň Krasňany – Spariská predstavuje druhý najviac navštevovaný vstup do lesoparku, hneď po Železnej studničke. Úsek Dlhé lúky – Druhý kameňolom je zas súčasťou hlavnej cyklotrasy od Železnej studničky na Biely kríž. Tretím úsekom je nástupná cesta z Kramárov smerom k obľúbenej rozhľadni na Americkej lúke. Všetky tri trasy počas roka využívajú tisíce cyklistov, bežcov, peších turistov aj rodín s detským kočíkom.Tieto trasy boli v zlom technickom stave s množstvom jám a výtlkov, kvôli ktorým vznikali kolízne situácie. Ich opravou sa zvýšila bezpečnosť aj komfort rekreácie návštevníkov. V strmom úseku nad Horárňou Krasňany ešte pribudne dopravné značenie, odkazujúce na ohľaduplnosť medzi cyklistami a pešími., námestník primátora pre životné prostredieFoto: Mestské lesy v BratislaveV budúcnosti máme v pláne aj ďalšie opravy ciest a to medzi Snežienkou a Kamzíkom, kde hľadáme externé zdroje financovania a na trase Lamač Klanec - Kačín.Zároveň hl. mesto pripravuje veľkú rekonštrukciu úseku medzi Železnou studničkou a Snežienkou, ktorá je vo fáze vypracovávania projektovej dokumentácie.