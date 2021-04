ÚMS:Riešenie klimatickej krízy si od samospráv vyžaduje čas a financie

Bratislava 9. apríla (TASR) - Riešenie klimatickej krízy a jej následkov si od samospráv vyžaduje viac času, práce, financií a personálnych kapacít. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová. Únia verí, že sa jej podarí motivovať samosprávy, aby tému klimatickej krízy neodkladali na neskôr a začali konať tam, kde sú ich reálne možnosti.



V samosprávach sa podľa Piršelovej budujú aj personálne kapacity, ktoré majú potrebné vzdelanie a prehľad v klimatickej agende. Nedostatok finančných zdrojov musí riešiť štát. "Je to jeden z ďalších dôvodov na reformu financovania samosprávy," podotkla Piršelová.



"Znalosti a povedomie samospráv na Slovensku nie sú v tejto existenčnej téme 21. storočia rovnaké," povedala Piršelová. Doplnila, že sú samosprávy, ktoré sa aktívne zapájajú do environmentálnych projektov, vzdelávania a hľadania riešení. Sú však podľa hovorkyne aj samosprávy, ktoré si nedostatočne uvedomujú dôležitosť témy klimatickej zmeny, zodpovednosť a ich možnosti. "Tento stav je však aj dôsledok nedostatočnej pozornosti venovanej tejto téme zo strany štátu, roztrieštenosti zodpovednosti a nedostatočnej koordinácii aktivít na strane štátnych orgánov," priblížila.



Cieľom ÚMS je poskytovať členským mestám podporu v enviroaktivitách udržateľných projektov, poradenstvo a poskytovanie informácií v oblasti klimatickej krízy a zmeny, hovorí Piršelová.



V podpore riešenia klimatickej krízy v mestách ÚMS uzavrela memorandá o spolupráci s partnermi, s ktorými participuje na environmentálnych a udržateľných projektoch cielenými na mestá a samosprávy – Karpatský rozvojový inštitút, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Budovy pre budúcnosť, Za našu vodu, Za čisté ovzdušie, Slovenská komora architektov. Piršelová poukázala, že únia vytvorila aj samostatnú pracovnú skupinu zástupcov miest pre agendu klimatickej zmeny.



"Vytvorili sme vlastný interný vzdelávací projekt pre členské mestá - Mestá pre klímu. Ide o online webinár, na ktorom pravidelne, raz za mesiac, ponúkame mestám prehľad jednotlivých tém a súvislostí klimatickej krízy v mestách," vysvetlila hovorkyňa. Dodala, že súčasťou projektu sú prezentácie skúseností v jednotlivých oblastiach so slovenskými a českými odborníkmi.