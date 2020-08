Oprava záverov na D1 pri Dubnici nad Váhom si vyžiada obmedzenie

Dubnica nad Váhom 7. augusta (TASR) - Diaľničiari budú opravovať mostné závery na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom. Práce, ktoré potrvajú od soboty (8.8.) do 30. augusta, si vyžiadajú obmedzenie dopravy. Informovala o tom v piatok hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 pri Dubnici nad Váhom v úseku mosta za odpočívadlom Prejta v kilometri 141,700 – 142,400," spresnila Žgravčáková.



Na obmedzenie sa musia vodiči pripraviť od soboty od 7.00 h do 30. augusta do 18.00 h. "Práce na oprave mostných záverov budú diaľničiari realizovať v troch fázach po jednotlivých jazdných pruhoch vždy v utorok, stredu a vo štvrtok. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch," dodala hovorkyňa NDS.