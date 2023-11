Opravárenské centrum ukrajinskej bojovej techniky v SR bude pokračovať

Brusel 29. novembra (TASR) - Opravárenské centrum ukrajinskej vojenskej techniky na Slovensku bude pokračovať v prevádzke. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba po rokovaní so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom v Bruseli. Blanár informáciu potvrdil v stredu pre spravodajcu TASR.



"Deklaroval som, že sme pripravení podporiť logistické a servisné centra, ktoré na území SR riešime s Britániou a Nemeckom," povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Uviedol tiež, že Slovensko je pripravené podporiť európsku perspektívu Ukrajiny za predpokladu, že to nebude politický, ale štandardný proces, pri ktorom ako ostatné kandidátske krajiny splní všetky podmienky.



Kuleba predtým v príspevku na sociálnej sieti označil za dôležité, že Slovensko je v decembri "pripravené podporiť rozhodnutie Európskej rady o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou".



Šéf ukrajinskej diplomacie tiež napísal, že stretnutie s Blanárom bolo konštruktívne a že sa mu poďakoval za opätovné potvrdenie podpory SR pre suverenitu a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci medzinárodne uznávaných hraníc.



"Som tiež vďačný môjmu slovenskému kolegovi za potvrdenie, že spolupráca v oblasti obranného priemyslu medzi našimi firmami bude pokračovať a opravárenské centrum na Slovensku bude tiež ďalej fungovať," uzavrel Kuleba.