Oravec: Dôsledky vojny a potreba zelenej transformácie spolu súvisia

Rím 21. apríla (TASR) - Súvislosť medzi aktuálnou situáciou na Ukrajine a potrebou rýchlejšej zelenej transformácie je veľká. Nedá sa však odhadnúť, či dôsledky vojny pomôžu rýchlejšej zelenej transformácii, alebo – naopak – či sa nevrátime už k zavrhnutým riešeniam. Pripomenul to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec v súvislosti s biznisfórom, ktoré vo štvrtok v Ríme otvorila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Na fóre sa predstaví okrem talianskych spoločností približne 20 slovenských firiem, ktoré za zaoberajú zelenou tranzíciou vrátane energetiky a digitalizácie.



Dosah krízy spôsobnej vojnou na Ukrajine bude podľa Oravca dramatický. "Pokiaľ ide o zelenú transformáciu, na jednej strane ju urýchli, pretože budeme nútení hľadať inovatívne spôsoby – ako (napríklad) používať iné než fosílne palivá. Ale na druhej strane, vidíme, že v prípade, že by došlo k dramatickému prerušeniu dodávok plynu alebo ropy, už vyhlásil napríklad nemecký minister životného prostredia, že začnú znovu otvárať uhoľné bane," povedal s tým, že to by znamenalo úplný opak než zelenú transformáciu.



V najbližších mesiacoch sa podľa Oravca ukáže ďalší postup. Zdôraznil, že pokiaľ Rusko jednostranne zatvorí kohútiky, budeme mať niekoľko mesiacov na to, aby sme sa prispôsobili. To môže znamenať dramatický prechod na zelené riešenia, ale aj návrat k tomu, že budeme na obmedzené časové obdobie používať riešenia, ktoré sme už v minulosti zavrhli. Môže ísť podľa neho napríklad o využívanie baní.



Oravec pripomenul, že cieľom biznisfóra v Ríme je akcelerácia bilaterálnych ekonomických vzťahov, pretože Taliansko je veľká európska ekonomika.



Delegáciu podnikateľov tvorí približne 20 slovenských firiem a vyskladala si ju prezidentská kancelária z návrhov, ktoré pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).







(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)