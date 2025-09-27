Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán a Fico sa stretnú na 130-roč. moste medzi Ostrihomom a Štúrovom

Maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) si podáva ruku s premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD) počas ich stretnutia v Budapešti 29. mája 2025, kde sa zúčastní na konferencii konzervatívnej politickej akcie CPAC Hungary. Foto: TASR/DUNA/MTI/Zoltan Fischer

Budapešť 27. septembra (TASR) — Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico sa v nedeľu stretnú na výnimočnom mieste - 130-ročnom Moste Márie Valérie. Ten spája Ostrihom na maďarskej strane a Štúrovo na slovenskej strane a je symbolom prežitia a znovuzrodenia. Uviedol to v sobotu server vg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Most slávnostne odovzdali do prevádzky 28. septembra 1895. Výročie oslávia v oboch mestách trojdňovým festivalom, na ktorom sa zúčastnia obaja premiéri, ako aj primátor Ostrihomu Ádám Hernádi a primátor Štúrova Eugen Szabó.

Podľa dobových dokumentov ľudia už v roku 1215 cez Dunaj prechádzali práve na tomto mieste. Prvý most tam postavili v roku 1762. Obchodovanie bolo veľmi čulé, pričom most už postupne nevyhovoval kapacitne a vznikali tiež obavy z jeho preťaženia.

Cisár František Jozef dal preto v roku 1893 medzi Ostrihomom a Parkanom (dnešné Štúrovo) postaviť nový, spoľahlivý, železobetónový most. Dokončený bol 22. augusta 1895 a 28. septembra toho istého roku ho aj sprístupnili verejnosti. S povolením kráľa most pomenovali po princeznej Márii Valérii, dcére Františka Jozefa. Takmer štvrťstoročie slúžil ľuďom na obidvoch stranách európskeho veľtoku.

V bojoch po prvej svetovej vojne bol most ťažko poškodený a parkanská československá miestna stráž ho 26. júla 1919 vyhodila do vzduchu. V roku 1922 sa začalo s jeho obnovou. Rekonštrukčné práce sa skončili v roku 1927 a tým sa na moste obnovila aj premávka povozov a automobilov.

Počas druhej svetovej vojny bol Most Márie Valérie opäť terčom náletov, zostal však neporušený. Ustupujúca nemecká armáda ho na Vianoce v roku 1944 vyhodila do vzduchu.

Po Novembri 1989 sa oživila myšlienka postaviť most znovu. Projekt sa stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR Mikuláša Dzurindu z roku 1998. Podmienky rekonštrukcie následne upravila zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorú podpísali premiéri oboch krajín 16. septembra 1999.

Práce na dostavbe mosta s plánovanými nákladmi 11,7 milióna eur sa začali 17. októbra 2000. Slovenskej aj maďarskej strane prispela Európske únia po päť miliónov eur z fondov PHARE.

Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj slávnostne odovzdali opäť do užívania 11. októbra 2001 za účasti premiérov oboch krajín Mikuláša Dzurindu (Slovenská demokratická a kresťanská únia, SDKÚ) a Viktora Orbána (Fidesz), ako aj komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena.

Obyvatelia Ostrihomu a Štúrova odvtedy každoročne pri príležitosti výročia otvorenia pôvodného premostenia oslavujú Festival mosta, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní priateľských vzťahov a pestovaní spoločného pocitu identity medzi susednými národmi, poznamenal vg.hu.





