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Orbánová telefonovala s Blanárom a Tarabom o pomoci na Dunaji
Kvôli nedostatku vody v uplynulých dňoch uviazla na plytčine hotelová loď, nákladné lode s hlbším ponorom majú obmedzenú plavbu a musel sa znížiť aj výkon jadrovej elektrárne Paks.
Autor TASR
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Budapešť 6. augusta (TASR) - Podpredsedníčka maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová vo štvrtok na Facebook oznámila, že po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia a podpredsedom vlády SR Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie.
Slovensko podľa jej vyjadrenia prisľúbilo, že napriek vlastnému výraznému nedostatku vody urobí všetko pre splnenie tejto požiadavky. Šéfka maďarskej diplomacie zdôraznila, že Maďarsko aj v súčasnosti v plnej miere dostáva obvyklé množstvo 400 kubických metrov vody za sekundu, ktoré mu prináleží na základe medzinárodných záväzkov.
Ministerka zahraničných vecí vyvrátila fámy, podľa ktorých by susedné štáty boli akýmkoľvek spôsobom zodpovedné za nízku hladinu Dunaja. Uviedla sľub jej slovenského kolegu, že ak by na Slovensku začalo pršať skôr, časť nadbytočnej vody zo zrážok poskytnú prednostne Maďarsku.
Hladina Dunaja klesla v uplynulom období kvôli extrémnej horúčave a dlhodobému suchu na historické minimum, pripomína server 24.hu. Kvôli nedostatku vody v uplynulých dňoch uviazla na plytčine hotelová loď, nákladné lode s hlbším ponorom majú obmedzenú plavbu a musel sa znížiť aj výkon jadrovej elektrárne Paks, pretože dunajská voda sa používa na jej chladenie. Vláda označila situáciu so suchom za národnú strategickú hrozbu a vyhlásila mimoriadny stav.
Slovensko pomáha Maďarsku s vodou, pretože naši južní susedia zápasia s kritickou situáciou na Dunaji a v hre je aj možné odstavenie jadrovej elektrárne. Zároveň si Slovensko plní všetky medzinárodné záväzky - aj napriek tomu, že sami pociťujeme, že vody je málo. Uviedol to v stredu minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
„Na maďarskú stranu sme sa v nedeľu rozhodli púšťať objem vody, ktorý nám je určený medzinárodným rozsudkom z Haagu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu,“ povedal šéf rezortu. Podľa jeho slov sa Slovensko snaží udržiavať manažment vody na svojej strane tak, aby lode vedeli plávať. „Voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohútiky,“ vyhlásil.
Zároveň vyvrátil tvrdenia o tom, že „Maďarom nepúšťame vodu, aby sme aj v tomto suchom období mohli produkovať elektrinu na Gabčíkove.“ Taraba tvrdí, že v Gabčíkove ide jedna turbína preto, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Poukázal tiež na to, že Slovensko nebude vedieť zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. „To asi nebudeme vedieť urobiť, lebo v opačnom prípade behom dvoch dní by sme prišli o vodu už aj my, a nemali by ani oni - ani my, takže to by nič zásadné neriešilo,“ povedal minister.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie.
Slovensko podľa jej vyjadrenia prisľúbilo, že napriek vlastnému výraznému nedostatku vody urobí všetko pre splnenie tejto požiadavky. Šéfka maďarskej diplomacie zdôraznila, že Maďarsko aj v súčasnosti v plnej miere dostáva obvyklé množstvo 400 kubických metrov vody za sekundu, ktoré mu prináleží na základe medzinárodných záväzkov.
Ministerka zahraničných vecí vyvrátila fámy, podľa ktorých by susedné štáty boli akýmkoľvek spôsobom zodpovedné za nízku hladinu Dunaja. Uviedla sľub jej slovenského kolegu, že ak by na Slovensku začalo pršať skôr, časť nadbytočnej vody zo zrážok poskytnú prednostne Maďarsku.
Hladina Dunaja klesla v uplynulom období kvôli extrémnej horúčave a dlhodobému suchu na historické minimum, pripomína server 24.hu. Kvôli nedostatku vody v uplynulých dňoch uviazla na plytčine hotelová loď, nákladné lode s hlbším ponorom majú obmedzenú plavbu a musel sa znížiť aj výkon jadrovej elektrárne Paks, pretože dunajská voda sa používa na jej chladenie. Vláda označila situáciu so suchom za národnú strategickú hrozbu a vyhlásila mimoriadny stav.
Slovensko pomáha Maďarsku s vodou, pretože naši južní susedia zápasia s kritickou situáciou na Dunaji a v hre je aj možné odstavenie jadrovej elektrárne. Zároveň si Slovensko plní všetky medzinárodné záväzky - aj napriek tomu, že sami pociťujeme, že vody je málo. Uviedol to v stredu minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
„Na maďarskú stranu sme sa v nedeľu rozhodli púšťať objem vody, ktorý nám je určený medzinárodným rozsudkom z Haagu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 kubických metrov za sekundu,“ povedal šéf rezortu. Podľa jeho slov sa Slovensko snaží udržiavať manažment vody na svojej strane tak, aby lode vedeli plávať. „Voči Maďarsku, keď to tak poviem, neuťahujeme kohútiky,“ vyhlásil.
Zároveň vyvrátil tvrdenia o tom, že „Maďarom nepúšťame vodu, aby sme aj v tomto suchom období mohli produkovať elektrinu na Gabčíkove.“ Taraba tvrdí, že v Gabčíkove ide jedna turbína preto, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Poukázal tiež na to, že Slovensko nebude vedieť zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. „To asi nebudeme vedieť urobiť, lebo v opačnom prípade behom dvoch dní by sme prišli o vodu už aj my, a nemali by ani oni - ani my, takže to by nič zásadné neriešilo,“ povedal minister.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)