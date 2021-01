Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠP

Bratislava 22. januára (TASR) - Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) tak, ako bola prezentovaná generálnym prokurátorom. Dôsledkom podľa nej bude, že sa do budúcna vytratí špecializácia prokurátorov zameraných na extrémizmus a pôjde o návrat k stavu pred rokom 2016. TASR o tom informoval prezident organizácie Peter Werner.



Pripomenul, že Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v rokoch 2016 až 2017 prijalo legislatívne zmeny, ktorých výsledkom bolo aj zriadenie oddelenia extrémistickej kriminality ÚŠP.



"Spomínané zmeny priniesli výrazný pokrok v potieraní extrémizmu. Ministerstvo spravodlivosti vytvorilo podmienky na vyčlenenie problematiky extrémizmu pre pôsobenie zvláštneho útvaru, oddeleného od práce na problematike organizovaného zločinu. Hajlovanie na verejnosti, šírenie extrémistických príspevkov či skrytá propagácia nacistických a rasistických symbolov začali byť postihované vďaka zmenám, vysokej odbornosti prokurátorov a ich špecializácii výlučne pre oblasť extrémizmu," uviedol Werner.



Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu (20. 1.) odmietol medializované informácie o oslabovaní boja proti extrémizmu a označil ich za vymyslené. Deklaroval, že ak by došlo k zlúčeniu niektorých oddelení aj na ÚŠP, neznamená to, že by sa prestala prikladať vážnosť boju s extrémistickou kriminalitou. Považuje za opodstatnené, aby túto agendu vykonávali prokurátori v rámci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu. Hovoril o prepojenosti týchto oblastí a potrebe efektívnej práce.



V súvislosti s reorganizáciou vyjadrilo vo štvrtok (21.1.) Žilinkovi podporu 20 z 23 prokurátorov činných na ÚŠP. Vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísali, uviedli, že zmenu považujú za krok k lepšej efektívnosti činnosti úradu.