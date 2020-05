Organizácia CEPA chystá webinár o príprave mladých ľudí na zmenu klímu

Bratislava 9. mája (TASR) – Organizácia Priatelia Zeme-CEPA chystá pre učiteľov základných a stredných škôl a pre iných pedagogických pracovníkov v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava a Prievidza webinár o tom, ako pripraviť mladých ľudí na život v čase meniacej sa klímy. TASR o tom informovala členka výkonného výboru platformy Hlas občianskych organizácií Ivana Kohutková.



"Pandémia nového koronavírusu nám dáva pocítiť, ako bleskovo sa môže zmeniť situácia, na ktorú sme si zvykli a ktorú považujeme za normálnu. Na dvere civilizácie však už niekoľko desaťročí stále hlasnejšie klope iná, neporovnateľne vážnejšia kríza. Rýchlo sa meniaca klíma tvrdo zasiahne najmä do života našich detí a ten im skomplikujú aj iné faktory ako ropný zlom, vyčerpanie zásob dôležitých surovín, úbytok biodiverzity, pokles úrodnosti pôd a ďalšie trendy, ktoré sú globálne, prepojené a často majú nevratné dôsledky," spresnili členovia organizácie Priatelia Zeme-CEPA.



Webinár sa bude podľa Kohutkovej venovať informáciám o klíme a známym aj neznámym súvislostiam. Rovnako bude vysvetľovať, aké poslanie má škola v situácii s meniacou sa klímou, a učiteľom a školám predstaví rôzne tipy a podnety.



"O tom, aký charakter bude mať spoločnosť už v blízkej budúcnosti, rozhodne to, či spoločnosť dokáže tieto trendy oslabiť a zvrátiť, a to, ako sa na prichádzajúce krízy adaptujú rodiny, komunity a regióny. Práve v tom majú nezastupiteľnú úlohu školy," dodali členovia.