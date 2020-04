Organizácia INEX pripomína 100 rokov dobrovoľníctva

Bratislava 24. apríla (TASR) – Zlepšiť sa v cudzích jazykoch a pomôcť z domu prípravou edukačných videí pre deti, prieskumom o hradoch, či zlepšovať svoje zručnosti s novými priateľmi z celého sveta ponúka prostredníctvom virtuálnych workcampov dobrovoľnícka organizácia INEX Slovakia. Ako pre TASR uviedla koordinátorka vysielania dobrovoľníkov do zahraničia za INEX Miroslava Zváčová, medzinárodné dobrovoľnícke tábory v zahraničí oslavujú už 100 rokov. Ich podobu však aktuálne zmenila situácia spojená s pandémiou nového koronavírusu.



"INEX Slovakia pomáha mladým ľuďom osobnostne rásť za pomoci medzinárodného dobrovoľníctva, školení lídrov multikultúrnych skupín, informovaním o prínosoch dobrovoľníctva a jeho rozvojom u nás i v zahraničí. Na Slovensku je jedinou organizáciou svojho druhu od roku 1993. Mladí ľudia spoznajú nové kultúry, vytvoria si nové priateľstvá z celého sveta, zlepšia si jazykové schopnosti, kompetencie, získajú nevšedné zážitky a skúsenosti," priblížila.



Vysvetlila, že prvý medzinárodný dobrovoľnícky tábor, tzv. workcamp, sa uskutočnil vo vojnou zničenej francúzskej dedinke Verdun. "Dobrovoľníctvo vo forme, v ktorej ho poznáme dnes, sa začalo prvýkrát rozvíjať tesne po prvej svetovej vojne. Švajčiarsky inžinier Pierre Cérésole sa nedokázal pozerať na biedu, ktorú vojna spôsobila. Rozhodol sa konať. Spoločná práca mladých ľudí z rôznych krajín bola ukážkovým vyjadrením solidarity a odmietnutím nepriateľstva medzi dobrovoľníkmi z Nemecka a Francúzska. Doposiaľ proti sebe bojujúcimi krajinami. A tak vznikol workcamp," uviedla Zváčová.



Ak súčasná situácia dovolí cestovať, tábory pre Slovákov by sa mohli realizovať v Nemecku, Francúzsku, Islande, Japonsku či Taiwane. V prípade, že to nebude možné, alternatívou ostanú virtuálne workcampy. Takéto podujatia podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu Programy pre mládež 2014 – 2020. Administratívne ju pokrýva IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.