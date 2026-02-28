< sekcia Slovensko
Organizácia pre elektroodpad vyzbierala vlani 25.500 ton elektroodpadu
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektroodpad na Slovensku spoločnosť SEWA vyzbierala a zrecyklovala minulý rok 25.500 ton elektroodpadu a batérií. Ide o viac ako jednu tretinu všetkého elektroodpadu vyprodukovaného v roku 2025 na Slovensku. Súčasťou vyzbieraného elektroodpadu bolo aj 356 ton prenosných batérií, 569 ton priemyselných batérií a 272 ton fotovoltických panelov. Informovala o tom OZV SEWA.
Bezplatný odvoz elektroodpadu zabezpečuje OZV pre právnické osoby, školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie z celého Slovenska. O bezplatný odvoz elektroodpadu môžu počas celého roka žiadať na webe organizácie. Školy okrem toho, že sa bezplatne zbavia starých a nepotrebných elektrospotrebičov, dostanú v rámci projektu „Vymeňte elektroodpad za lopty“ aj rôzne športové potreby. „V roku 2025 sa do projektu zapojilo 218 škôl, ktoré spolu vyzbierali 194 ton elektroodpadu. SEWA im za to darovala historicky najvyšší počet športových pomôcok, a to viac ako 1600 kusov,“ priblížila. SEWA doplnila, že deviaty rok pokračoval aj vzdelávací projekt „ElektroOdpad-Dopad“, do ktorého sa od roku 2017 zapojilo 158 škôl.
OZV pripomína, že o bezplatný odvoz väčších kusov elektroodpadu, napríklad starých práčok či chladničiek, môžu požiadať obyvatelia Bratislavy a blízkeho okolia v rámci projektu „Pomôž odpadom“. V minulom roku SEWA zabezpečila 21 zberových dní a obslúžila 330 domácností. Klienti Domova sv. Jána z Boha, ktorí sú do projektu zapojení, vyzbierali viac ako 27 ton elektroodpadu.
Za minuloročnú výzvu okrem konsolidácie označila organizácia aj rast podielu lítiových batérií v elektroodpade, najmä v hračkách, e-kolobežkách či v drobnej elektronike. Vyžaduje si to investície do požiarnej bezpečnosti, špeciálnych kontajnerov a moderných technologických riešení. „Nárast lítiových batérií bude predstavovať aj v roku 2026 výzvu pri hľadaní efektívnych a bezpečných zberovo-technologických riešení v súlade s prísnymi environmentálnymi normami EÚ,“ upozornil výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA Jozef Kozák.
Hlavným cieľom organizácie je v roku 2026 zabezpečiť plnenie legislatívnych povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení v oblasti zberu a recyklácie. Výzvou bude ochrana slobodného a súťaživého trhu aj v odvetví zberu a recyklácie odpadu. „Jednou z kľúčových úloh SEWA je pozorne sledovať legislatívne návrhy a brániť snahám o monopolizáciu trhu,“ podotkol Kozák.
Najväčšie obavy do tohto roka prináša pokračujúca legislatívna neistota súvisiaca s návrhom zákona o Envirofonde. Stabilita systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov je podľa SEWA kľúčová pre plnenie environmentálnych cieľov Slovenska. „Férový a otvorený trh sa osvedčil aj v odpadovom hospodárstve. Dosahujeme jedny z najlepších výsledkov v Európe, plníme ciele a plníme ich nákladovo efektívne. Verím, že sa nám podarí doručiť tieto dobré správy aj poslancom parlamentu,“ povedal Kozák.
SEWA sa však bude v roku 2026 sústreďovať aj na adaptáciu na nové nariadenie o cezhraničnej preprave odpadu, na pokračovanie efektívneho plnenia cieľov a legislatívnych požiadaviek v oblasti zberu a recyklácie elektroodpadu a batérií pre klientov, na zabezpečenie dostatočných množstiev týchto komodít, na poskytovanie bezpečných riešení spätného zberu batérií pre predajne a bude vyhľadávať možnosti spracovania vybraných komodít v zahraničí.
