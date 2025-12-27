< sekcia Slovensko
Organizácia: Rok 2025 pokračoval v podkopávaní právneho štátu
Osobitným prejavom úpadku právneho štátu je podľa Piška aj čoraz masívnejšia rezignácia na riadny legislatívny proces a verejnú diskusiu.
Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Z pohľadu Transparency International Slovensko (TIS) bol rok 2025 pokračovaním podkopávania právneho štátu. Po deštruktívnych zásahoch z roku 2024 sa ich dôsledky naplno prejavili v praxi, či už v zhoršenej schopnosti štátu odhaľovať a trestať korupciu, v politizácii verejnoprávneho vysielateľa alebo v chaotickom opravovaní nedomyslených legislatívnych zmien. Pre TASR to zhodnotil riaditeľ TIS Michal Piško.
„Prudký historický prepad Slovenska v globálnom Indexe vnímania korupcie, ktorý zverejnila centrála Transparency International začiatkom roka, už jasne reflektuje tento vývoj,“ rozvinul Piško. Tvrdí aj to, že negatívnym znakom tohto roka boli i pokračujúce útoky na verejnú kontrolu a nezávislé inštitúcie. Tie podľa jeho slov vyvrcholili na konci roka expresnou snahou vládnej moci zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorú v hodine dvanástej nateraz zastavil Ústavný súd SR.
„V rovnaký deň stopol aj snahu o šikanu neziskových organizácií cez odvar ruského zákona a ešte predtým aj pokus obmedziť verejnú kontrolu cez spoplatňovanie rozsiahlejších žiadostí o informácie,“ pokračoval Piško s tým, že úloha Ústavného súdu SR ako dôležitej poistky proti deštrukcii právneho štátu tak rastie každým dňom na význame.
Osobitným prejavom úpadku právneho štátu je podľa Piška aj čoraz masívnejšia rezignácia na riadny legislatívny proces a verejnú diskusiu. Aj vyššie spomínané pokusy podľa neho pretláčala koalícia práve cez poslanecké pozmeňujúce návrhy či zrýchlené legislatívne konania bez riadneho zdôvodnenia.
„Posledným takýmto prípadom len spred pár dní je ďalší škodlivý poslanecký prílepok usilujúci sa obmedziť postavenie spolupracujúcich obvinených ako svedkov. Veríme, že aj tento pokus posilniť beztrestnosť pre ‚našich ľudí‘ dostane nakoniec stopku,“ uzavrel Piško.
