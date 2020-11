Organizácia Trojlístok eviduje nárast závislých ľudí

Prešov 16. novembra (TASR) – Nezisková organizácia (NO) Trojlístok v Prešove eviduje v tomto období 25-percentný nárast ľudí žiadajúcich o pomoc pre závislostné správanie. Ako pre TASR uviedla jej riaditeľka Denisa Šoltésová, v prvej vlne epidémie došlo k celosvetovému nárastu výskytu a závažnosti porúch vrátane úzkostí, depresií, užívania legálnych aj nelegálnych psychoaktívnych látok, čo pokračuje mohutnejšie i v súčasnosti.



"Tieto zistenia potvrdzuje aj každodenná prax odborného tímu našej organizácie. V poslednom období enormne, o viac ako 25 percent narástol počet ľudí žiadajúcich o pomoc pre závislostné správanie. Boli to ľudia, ktorí pred pandémiou netrpeli žiadnou poruchou duševného správania, rovnako aj osoby so zhoršením stavu pre koronakrízu, zahrňujúc mnoho recidív už stabilizovaných klientov," povedala Šoltésová.



Narástol podľa jej slov aj počet žiadostí od blízkych a z rodín, ktoré znášajú hlavnú záťaž spojenú s užívaním alkoholu, nelegálnych drog či patologickým hráčstvom. "Hoci sa neustále zhoršuje aj ekonomická situácia, dostupnosť nelegálnych drog a užívanie psychoaktívnych látok akoby obmedzeniam unikli," skonštatovala Šoltésová.



Ako povedala, zhoršila sa aj situácia patologických hráčov. Ďalej narástol počet ľudí zneužívajúcich pervitín, už od veku 15 rokov, a rastú počty ľudí nadužívajúcich alkohol.



Zvlášť ohrozenou skupinou sú podľa Šoltésovej deti a mladí ľudia, ktorí upozorňujú na zásadné zhoršenie prežívania. "Problémom je tiež dlhý čas strávený v toxickom online priestore, čo ešte posilňuje ich osamelosť," doplnila Šoltésová.



Organizácia tiež eviduje trend rastu závažnosti a komplikovanosti riešených prípadov. O viac ako 17 percent narástol počet takých, keď bolo potrebné urgentne zaistiť hospitalizáciu, ústavnú liečbu alebo riešiť stav v súčinnosti s políciou.



Dostupnosť odbornej pomoci na Slovensku je podľa Šoltésovej stále nízka. "V Prešovskom regióne je psychiatrická pomoc v odbore medicína drogových závislostí takmer nedostupná, pedospychiatrická pomoc je vážne limitovaná a špecializovaná pomoc v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je v zásade obmedzená na odborný tím NO Trojlístok," vysvetlila Šoltésová a doplnila, že organizácia aj preto posilnila odborný tím a takmer nepretržite realizuje aj online a telefonické konzultácie.



"S podporou Prešovského samosprávneho kraja, mesta Prešov a Implementačnej agentúry MPSVR SR zatiaľ môžeme zaistiť kontinuálnu starostlivosť o rapídne narastajúcu klientelu. Avšak v budúcnosti bude nevyhnutnosťou rozšírenie ponuky odbornej pomoci, inak je možné očakávať vážne škody na individuálnom aj verejnom zdraví," dodala Šoltésová.