Organizácia Úsmev ako dar funguje už tri desaťročia

Bratislava 10. apríla (TASR) - Organizácia Úsmev ako dar pomáha ohrozeným rodinám či deťom z detských domovov už 30 rokov. Vďaka fungovaniu organizácie neskončilo pre dôsledky pandémie v detskom domove 118 detí. Pre TASR to uviedol Štefan Adamjak, riaditeľ organizácie, s tým, že práve to považuje za najväčší úspech pôsobenia organizácie.



"Deti neskončili v detskom domove vďaka našej podpore v kampani Koniec zlým snom. Štátu sme ušetrili asi tri milióny eur. Išlo o úhrady nevyhnutných výdavkov, ako potraviny, hygienické potreby a najmä nájmy. Tri štvrtiny rodín, ktoré sme podporili, boli matky samoživiteľky," spresnil Adamjak. Vďaka kampani mohla organizácia ohrozeným rodinám rozdať približne 50.000 eur.



Organizácia aj na svojej webovej stránke poukazuje na to, že od vypuknutia pandémie sa výrazne zhoršila situácia chudobných rodín s deťmi. Organizácia preto pomáha aktuálne aj v akútnych situáciách s obnovou dodávok energií, poskytnutím nevyhnutných potravín a hygienických potrieb, či okamžitou úhradou za potrebné lieky a zdravotnú starostlivosť. Rovnako sa snaží, aby pre zhoršenú ekonomickú situáciu neprišli rodiny o bývanie. "Bez práce a príjmu rodiny nezvládajú platiť nájomné a ďalšie účty a dostávajú sa do vážneho stavu, keď hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny. Robíme všetko preto, aby k tomu nedošlo," dodala organizácia.



Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR), čo sú bývalé detské domovy. Organizácia tiež pomáha mladým po odchode z CDR. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu, a buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi. Prepája a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.



Cieľom organizácie je chrániť najlepší záujem dieťaťa až do dospelosti. Za primárny záujem dieťaťa považuje možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej rodine.