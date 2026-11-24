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Organizácia Vagus vyzýva verejnosť na všímavosť počas mrazov
Človek, ktorý spí, sa môže zľaknúť. Ak si okoloidúci netrúfa sám, môže prizvať aj niekoho iného.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Organizácia Vagus pomáhajúca ľuďom bez domova vyzýva verejnosť na všímavosť počas nadchádzajúcich mrazov. Nízke teploty ohrozujú stovky ľudí bez domova v Bratislave, ale aj na celom území Slovenska. Kapacita dostupných sociálnych služieb nedokáže zabezpečiť útočisko pre všetkých. Združenie pripomína aj možnosť darovať finančné prostriedky na zabezpečenie teplého jedla. Do pozornosti dáva svoju krízovú linku 0949 655 555. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Reháčková.
„Náhle ochladenie predstavuje pre tisícky ľudí bez domova vážne ohrozenie. Dlhý pobyt vonku počas mínusových teplôt vedie k podchladeniu, omrzlinám a v najhorších prípadoch k zlyhaniu organizmu,“ varovala Reháčková.
Upozornila aj na správny postup pri stretnutí človeka, ktorý v mraze leží alebo sedí bez pohybu alebo sa trasie od zimy. V prvom rade sa treba prihovoriť. Ak daný človek nereaguje, otázku treba zopakovať hlasnejšie. Až potom môže okoloidúci zvážiť jemný dotyk na rameno. Človek, ktorý spí, sa môže zľaknúť. Ak si okoloidúci netrúfa sám, môže prizvať aj niekoho iného.
Následne môžu ľudia človeku, ktorý reaguje, ponúknuť teplo. Môžu to byť teplý čaj, prikrývka, rukavice alebo aj informácie, kde môže navštíviť sociálne služby. Pomôže aj upozornenie na mrazy v najbližších dňoch.
Pri ohrození treba ihneď volať tiesňovú linku 155. Urobiť tak treba v prípadoch, ak človek nereaguje, nekomunikuje alebo pôsobí dezorientovane. Čas môže byť rozhodujúci. V prípade potreby je k dispozícii krízová linka Vagus. Organizácia na nej poskytuje informácie, ako bezpečne a účinne pomôcť. Kompletný návod a zoznam kontaktov je aj na webe združenia vagus.sk.
„Náhle ochladenie predstavuje pre tisícky ľudí bez domova vážne ohrozenie. Dlhý pobyt vonku počas mínusových teplôt vedie k podchladeniu, omrzlinám a v najhorších prípadoch k zlyhaniu organizmu,“ varovala Reháčková.
Upozornila aj na správny postup pri stretnutí človeka, ktorý v mraze leží alebo sedí bez pohybu alebo sa trasie od zimy. V prvom rade sa treba prihovoriť. Ak daný človek nereaguje, otázku treba zopakovať hlasnejšie. Až potom môže okoloidúci zvážiť jemný dotyk na rameno. Človek, ktorý spí, sa môže zľaknúť. Ak si okoloidúci netrúfa sám, môže prizvať aj niekoho iného.
Následne môžu ľudia človeku, ktorý reaguje, ponúknuť teplo. Môžu to byť teplý čaj, prikrývka, rukavice alebo aj informácie, kde môže navštíviť sociálne služby. Pomôže aj upozornenie na mrazy v najbližších dňoch.
Pri ohrození treba ihneď volať tiesňovú linku 155. Urobiť tak treba v prípadoch, ak človek nereaguje, nekomunikuje alebo pôsobí dezorientovane. Čas môže byť rozhodujúci. V prípade potreby je k dispozícii krízová linka Vagus. Organizácia na nej poskytuje informácie, ako bezpečne a účinne pomôcť. Kompletný návod a zoznam kontaktov je aj na webe združenia vagus.sk.