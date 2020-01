Organizácie analyzovali, ako chcú strany bojovať s klimatickou krízou

Bratislava 23. januára (TASR) - Zelené organizácie analyzovali, ako chcú politické strany, kandidujúce v tohtoročných parlamentných voľbách, pristupovať k riešeniu klimatickej krízy a krízy biodiverzity. TASR o tom informovala Lucia Szabová z občianskeho združenia (OZ) Znepokojené matky.



Organizácie rozoslali dotazník politickým stranám na začiatku decembra. Z desiatich oslovených politických strán odpovedalo osem. Do dotazníku sa zapojili SaS, Sme rodina, Za ľudí, Dobrá voľba, KDH, Most-Híd, OĽaNO a koalícia PS-Spolu. Na výzvu nezareagovali Smer-SD ani SNS, približujú organizácie.



Odpovede v dotazníku organizácie vyhodnotili a strany podľa toho, ako plánujú bojovať s klimatickou zmenou a stratou biodiverzity, dostali klimatický štítok. Výsledky zverejnili na stránke www.volmezaklimu.sk.



"Klimatická kríza by mala byť prioritnou témou politických strán. Teraz máme pravdepodobne poslednú šancu nastaviť opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov. Nasledujúce volebné obdobie môže byť rozhodujúce na to, či vôbec zvládneme zachrániť budúcnosť nás a planéty," povedal koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Radek Kubala.



Koordinátor Priateľov Zeme - CEPA Juraj Melichár tvrdí, že okrem cieľov na znižovanie emisií je podstatné aj to, ako chcú strany postupovať v odvetviach ako energetika a priemysel, doprava, poľnohospodárstvo, ochrana biodiverzity a lesov. "Keď sa pozrieme detailne na programy a odpovede jednotlivých strán, vidíme, že ich plány nie sú také pozitívne ako ich deklarácie," dopĺňa Melichár.



Stále viac ľudí si podľa Szabovej uvedomuje potrebu postaviť sa výzve, akou je klimatická kríza, a konať. "To, čo zanedbáme a zmeškáme v najbližších rokoch, už, zdá sa, nebudeme mať šancu napraviť my ani naše deti," povedala.



Analýzu robili organizácie Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme - CEPA, Slovenská klimatická iniciatíva (SKI), Fridays for Future Slovensko, Budovy pre budúcnosť, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Extinction Rebellion Slovensko, Znepokojené matky a Nestrácajme čas.