< sekcia Slovensko
Organizácie cystickej fibrózy vyzvali na dostupnosť už hradenej liečby
Deň slaných veterníkov je tradíciou, ktorá každoročne spája pacientov, ich rodiny, deti a školy v podpore ľudí s týmto ochorením.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Klub cystickej fibrózy a Slovenská asociácia cystickej fibrózy vyzvali všetky zodpovedné inštitúcie, aby zabezpečili stabilnú a neprerušovanú dostupnosť už hradenej liečby a zároveň hľadali riešenia pre pacientov, ktorí na moderné lieky stále čakajú. Informovali o tom organizácie pri príležitosti Dňa slaných veterníkov.
Realita života s cystickou fibrózou, závažným genetickým ochorením, znamenala ešte pred niekoľkými rokmi podľa slov organizácií pre pacientov neustále hospitalizácie, náročnú každodennú starostlivosť, postupné zhoršovanie zdravotného stavu a napokon predčasnú smrť. „Príchod liekov Kaftrio a Kalydeco však priniesol zásadný zlom. Pôsobia na základnú príčinu ochorenia a mnohým pacientom dali nielen dlhší život, ale aj možnosť naplno ho prežívať,“ spresnili.
Namiesto ďalších sporov o už schválené úhrady liekov by sa pozornosť zodpovedných subjektov v zdravotníctve mala podľa slov organizácií sústrediť predovšetkým na približne 40 pacientov, ktorí potrebnú liečbu stále nemajú. „Spoločným cieľom musí byť zachovanie dosiahnutej dostupnosti a ďalšie rozširovanie tak, ako sa to deje v Českej republike, nie snaha odobrať ju aj tým, ktorým už preukázateľne zachraňuje život,“ vyzvali.
Účinnosť liečby pomocou korektorov a modulátorov je mimoriadna a jej používanie sa stalo štandardom na Slovensku aj vo vyspelom svete. „Napriek tomu je úhrada liekov u nás opakovane spochybňovaná súkromnými subjektmi pôsobiacimi v zdravotníctve a ďalšími aktérmi. Už samotný život s cystickou fibrózou pritom predstavuje pre pacientov a ich rodiny obrovskú každodennú fyzickú aj psychickú záťaž,“ uviedli organizácie.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) postupuje podľa jej hovorkyne Danky Capákovej pri úhrade liečby vždy v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami. „Liečbu cystickej fibrózy kombináciou liekov Kaftrio a Kalydeco majú dostupnú všetci naši poistenci, ktorí spĺňajú stanovené indikačné a preskripčné obmedzenia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa.
V prípadoch, keď poistenec nespĺňa podmienky štandardnej úhrady, môže jeho ošetrujúci lekár podľa slov Capákovej požiadať o úhradu liečby vo výnimkovom režime. „Ten umožňuje zdravotnej poisťovni reagovať na špecifické potreby poistencov v prípadoch, keď sú štandardne dostupné terapeutické postupy už vyčerpané. Každú jednu žiadosť o úhradu lieku posudzujeme individuálne s maximálnou citlivosťou, v súlade s odbornými a legislatívnymi kritériami. VšZP bude rovnako postupovať aj podľa zákona,“ spresnila hovorkyňa.
PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepiansky pre TASR uviedol, že väčšina pacientov s cystickou fibrózou na Slovensku má v súčasnosti zabezpečenú modernú liečbu ochorenia. Podmienky úhrady nastavuje podľa jeho slov rezort zdravotníctva a sú pre zdravotné poisťovne záväzné. „Nedávne rozšírenie nároku úhradu liečby pre deti od dvoch do 12 rokov bolo z medicínskeho hľadiska opodstatnené a privítali sme ho, pretože vidíme prínos liečby pre pacientov. Mrzí nás však, že táto liečba je pre našich pacientov významne drahšia ako pre pacientov v iných, dokonca aj v ekonomicky silnejších krajinách, ako napríklad vo Francúzsku,“ reagoval Štepiansky.
Cystická fibróza je závažné dedičné ochorenie postihujúce dýchací, tráviaci a reprodukčný systém. Pri tejto chorobe sa v pľúcach usádzajú baktérie, čo spôsobuje ťažké infekcie a zápaly. Podobne je postihnutý aj pankreas, ktorý nevylučuje dostatočné množstvo enzýmov potrebných na strávenie potravy. Ochorenie sa prejavuje aj vysokou koncentráciou elektrolytov v pote. Včasná diagnostika a dostupnosť modernej liečby môžu významne ovplyvniť dĺžku a kvalitu života pacientov.
Deň slaných veterníkov je tradíciou, ktorá každoročne spája pacientov, ich rodiny, deti a školy v podpore ľudí s týmto ochorením. Vyrábajú farebné veterníky a šíria povedomie o tejto diagnóze. „Veterníky symbolizujú dych a ich slaný názov odkazuje na charakteristicky slaný pot pacientov. Tento rok podujatie sprevádza aj posolstvo, že ľudia s cystickou fibrózou musia popri každodennom zápase s nevyliečiteľným ochorením čeliť aj trvalej neistote v dostupnosti svojej liečby,“ priblížili organizácie.
Na Slovensku žije podľa rezortu zdravotníctva vyše 300 pacientov s cystickou fibrózou, z toho viac ako tretina sú deti. Od januára 2026 ministerstvo zdravotníctva rozšírilo úhradu inovatívnej liečby cystickej fibrózy z verejného zdravotného poistenia. Liečba je dostupná pre deti od dvoch rokov a pre širšie spektrum genetických mutácií spôsobujúcich toto ochorenie. Zvyšuje sa tak šanca na spomalenie progresie ochorenia a zlepšenie kvality života pacientov.
Realita života s cystickou fibrózou, závažným genetickým ochorením, znamenala ešte pred niekoľkými rokmi podľa slov organizácií pre pacientov neustále hospitalizácie, náročnú každodennú starostlivosť, postupné zhoršovanie zdravotného stavu a napokon predčasnú smrť. „Príchod liekov Kaftrio a Kalydeco však priniesol zásadný zlom. Pôsobia na základnú príčinu ochorenia a mnohým pacientom dali nielen dlhší život, ale aj možnosť naplno ho prežívať,“ spresnili.
Namiesto ďalších sporov o už schválené úhrady liekov by sa pozornosť zodpovedných subjektov v zdravotníctve mala podľa slov organizácií sústrediť predovšetkým na približne 40 pacientov, ktorí potrebnú liečbu stále nemajú. „Spoločným cieľom musí byť zachovanie dosiahnutej dostupnosti a ďalšie rozširovanie tak, ako sa to deje v Českej republike, nie snaha odobrať ju aj tým, ktorým už preukázateľne zachraňuje život,“ vyzvali.
Účinnosť liečby pomocou korektorov a modulátorov je mimoriadna a jej používanie sa stalo štandardom na Slovensku aj vo vyspelom svete. „Napriek tomu je úhrada liekov u nás opakovane spochybňovaná súkromnými subjektmi pôsobiacimi v zdravotníctve a ďalšími aktérmi. Už samotný život s cystickou fibrózou pritom predstavuje pre pacientov a ich rodiny obrovskú každodennú fyzickú aj psychickú záťaž,“ uviedli organizácie.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) postupuje podľa jej hovorkyne Danky Capákovej pri úhrade liečby vždy v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami. „Liečbu cystickej fibrózy kombináciou liekov Kaftrio a Kalydeco majú dostupnú všetci naši poistenci, ktorí spĺňajú stanovené indikačné a preskripčné obmedzenia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa.
V prípadoch, keď poistenec nespĺňa podmienky štandardnej úhrady, môže jeho ošetrujúci lekár podľa slov Capákovej požiadať o úhradu liečby vo výnimkovom režime. „Ten umožňuje zdravotnej poisťovni reagovať na špecifické potreby poistencov v prípadoch, keď sú štandardne dostupné terapeutické postupy už vyčerpané. Každú jednu žiadosť o úhradu lieku posudzujeme individuálne s maximálnou citlivosťou, v súlade s odbornými a legislatívnymi kritériami. VšZP bude rovnako postupovať aj podľa zákona,“ spresnila hovorkyňa.
PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepiansky pre TASR uviedol, že väčšina pacientov s cystickou fibrózou na Slovensku má v súčasnosti zabezpečenú modernú liečbu ochorenia. Podmienky úhrady nastavuje podľa jeho slov rezort zdravotníctva a sú pre zdravotné poisťovne záväzné. „Nedávne rozšírenie nároku úhradu liečby pre deti od dvoch do 12 rokov bolo z medicínskeho hľadiska opodstatnené a privítali sme ho, pretože vidíme prínos liečby pre pacientov. Mrzí nás však, že táto liečba je pre našich pacientov významne drahšia ako pre pacientov v iných, dokonca aj v ekonomicky silnejších krajinách, ako napríklad vo Francúzsku,“ reagoval Štepiansky.
Cystická fibróza je závažné dedičné ochorenie postihujúce dýchací, tráviaci a reprodukčný systém. Pri tejto chorobe sa v pľúcach usádzajú baktérie, čo spôsobuje ťažké infekcie a zápaly. Podobne je postihnutý aj pankreas, ktorý nevylučuje dostatočné množstvo enzýmov potrebných na strávenie potravy. Ochorenie sa prejavuje aj vysokou koncentráciou elektrolytov v pote. Včasná diagnostika a dostupnosť modernej liečby môžu významne ovplyvniť dĺžku a kvalitu života pacientov.
Deň slaných veterníkov je tradíciou, ktorá každoročne spája pacientov, ich rodiny, deti a školy v podpore ľudí s týmto ochorením. Vyrábajú farebné veterníky a šíria povedomie o tejto diagnóze. „Veterníky symbolizujú dych a ich slaný názov odkazuje na charakteristicky slaný pot pacientov. Tento rok podujatie sprevádza aj posolstvo, že ľudia s cystickou fibrózou musia popri každodennom zápase s nevyliečiteľným ochorením čeliť aj trvalej neistote v dostupnosti svojej liečby,“ priblížili organizácie.
Na Slovensku žije podľa rezortu zdravotníctva vyše 300 pacientov s cystickou fibrózou, z toho viac ako tretina sú deti. Od januára 2026 ministerstvo zdravotníctva rozšírilo úhradu inovatívnej liečby cystickej fibrózy z verejného zdravotného poistenia. Liečba je dostupná pre deti od dvoch rokov a pre širšie spektrum genetických mutácií spôsobujúcich toto ochorenie. Zvyšuje sa tak šanca na spomalenie progresie ochorenia a zlepšenie kvality života pacientov.