Organizácie doručili hromadnú pripomienku k novele o kajúcnikoch
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Mimovládne organizácie Via Iuris a Nadácia Zastavme korupciu doručili ministerstvu spravodlivosti hromadnú pripomienku k novele Trestného poriadku, ktorá sa týka zmien inštitútu spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika. Via Iuris o tom v stredu informovala na sociálnej sieti. Organizácie opakovane upozornili, že novela môže v praxi pomôcť organizovanému zločinu, keďže výrazne zníži potenciál odhaľovania a stíhania závažnej trestnej činnosti vrátane korupcie.
„Novela sa zdá veľmi problematická z viacerých pohľadov. Jedným zo základných je, že kombinácia návrhov, ktoré ministerstvo predstavilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní, podľa nášho názoru podstatne sťaží využívanie inštitútu kajúcnika,“ uviedla riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.
Dodala, že novela sprísňuje podmienky na získanie ochrany a zároveň uľahčuje jej stratu, čo môže oslabiť odhaľovanie závažnej trestnej činnosti vrátane korupcie. Problematická je podľa nej aj povinnosť podporiť výpoveď „kajúcnika“ ďalšími dôkazmi. „Takéto ustanovenie podľa nás môže byť v rozpore s ústavou, lebo zasahuje do súdnej moci tým, že núti súd určitým spôsobom hodnotiť dôkazy. Zároveň zasahuje do zásady voľného hodnotenia dôkazov,“ priblížila.
Ministerstvo spravodlivosti v uplynulých dňoch pre TASR uviedlo, že po ukončení pripomienkového konania vyhodnotí všetky uplatnené pripomienky a podľa potreby uskutoční rozporové konania.
Rezort spravodlivosti pripravil komplexnú zmenu inštitútu spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika. Zavádza sa prísnejšia právna úprava, ktorej cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb. Zaviesť sa má napríklad zákaz opakovaného poskytnutia benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach, čím sa obmedzuje systémové zneužívanie spolupracujúcich osôb.
