Organizácie horskej záchrany žiadajú komplexnú novelizáciu

Bratislava 26. októbra (TASR) - Štatutárni zástupcovia dobrovoľníckych organizácií, ktoré sa zaoberajú horskou záchrannou činnosťou, žiadajú komplexné riešenie tejto problematiky. Vyzvali poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nepodporili novelu zákona o Horskej záchrannej službe (HZS) z dielne koaličných poslancov. Apelujú na poslancov, aby radšej prijali zmenu reflektujúcu ich požiadavky a reálne problémy. Zároveň vyzvali Ministerstvo vnútra (MV) SR, aby otvorilo diskusiu k novele zákona, predložilo návrh do medzirezortného pripomienkového konania a následne ho podalo do parlamentu formou vládneho návrhu. Pod výzvu iniciatívy Za lepšiu horskú záchranu sa podpísali zástupcovia z viacerých oblastí Slovenska.



"Predložený poslanecký návrh nič zásadné a akútne nerieši, preto nie je potrebné sa týmto poslaneckým návrhom vôbec zaoberať. Samotná problematika horskej záchrany na Slovensku potrebuje zásadné systémové riešenia," vyhlásili. Tvrdia, že súčasná legislatíva nerieši komplexne problematiku horskej záchrany ani iné právne subjekty, ktoré vykonávajú dobrovoľnú horskú záchranu, zaoberajú sa ňou, školia záchranárov a vykonávajú preventívnu činnosť.



Pripomenuli, že v minulosti horskú záchranu vykonávali výlučne dobrovoľní záchranári, neskôr prevažne dobrovoľníci a až zákonom sa začala vo vybraných horských oblastiach vykonávať takmer výlučne štátnymi zamestnancami HZS. "To má za následok enormné každoročne stúpajúce nároky na štátny rozpočet," tvrdia. Dodali, že HZS okrem zákonom vymedzených činností vykonáva aj tie nad rámec. "Model horskej záchrany, ako je na Slovensku, nie je nikde v Európe a zároveň je to aj najdrahšia horská záchrana," poznamenali s tým, že vo svete horskú záchranu vykonávajú prevažne dobrovoľní záchranári a v niektorých alpských krajinách dokonca výlučne oni.



Signatári výzvy chápu právo poslancov predkladať zákony, verejnosť však má podľa nich právo vyjadrovať sa k veciam verejným, teda aj k prijímaným zákonom. Chcú preto, aby sa problematika horskej záchrany riešila v riadnom legislatívnom procese a nie poslaneckými návrhmi.



Pripomenuli, že rezort vnútra mal už v roku 2022 pripravovať vládnu novelu zákona a v riadnom legislatívnom procese ju mal predložiť na pripomienkovanie. Predbežnú informáciu MV SR podľa slov signatárov zverejnilo ešte v máji, no do medzirezortného pripomienkového konania sa doteraz nedostala.



Novela zákona o HZS je aktuálne v prvom čítaní, koaliční poslanci ňou chcú zrýchliť a zefektívniť záchrannú činnosť a umožniť horským záchranárom využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná.