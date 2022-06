Mnohé organizácie kritizujú odmietnutie zákona o turistických trasách

Bratislava 16. júna (TASR) - Odmietnutie návrhu zákona o turistických trasách oddialilo potrebnú legislatívnu úpravu pre cestovný ruch a regionálny rozvoj, ako aj pre zachovanie a rozvoj značených turistických trás na Slovensku. V spoločnom vyhlásení to uviedli organizácie Klub slovenských turistov, Slovenský cykloklub a Asociácia prírodného turizmu. V tejto súvislosti avizujú petíciu. TASR o tom informovala predsedníčka Správnej rady Asociácie prírodného turizmu Iveta Niňajová.



"Tento zákon jednoznačne v Slovenskej republike dlhé roky absentuje, volali sme po ňom roky. Návrh bol prerokovaný so všetkými dotknutými subjektmi a konsenzuálne upravený," povedal František Šiller z Klubu slovenských turistov.



Organizácie sa obávajú, že príde k ďalšiemu vytláčaniu verejnosti zo slovenskej prírody a k obmedzeniam turistickej priechodnosti krajiny. "Do 31. októbra vyhlasujeme petíciu, aby sme potrebu tohto zákona podporili z odborných kruhov aj laickou verejnosťou, ktorá s trendom rastúceho záujmu o cykloturistiku volá po rozširovaní legalizovaných cyklotrás. Práve táto zákonná úprava mala procesy budovania a údržby siete cyklotrás na Slovensku urýchliť a jasne zadefinovať," zdôraznil Michal Hlatký zo Slovenského cykloklubu.



Na Slovensku máme podľa turistických organizácií viac ako 30.000 kilometrov značených cykloturistických a peších turistických trás, ich história má viac ako 148 rokov. Upozornili, že systém značenia slovenských peších turistických trás patrí k unikátom v celoeurópskom meradle, zároveň vytvára výnimočný produkt cestovného ruchu. "Novelizácia mala podporiť prebiehajúcu reformu chránených území a uzákoniť sprievodcov prírodného turizmu," dodala Niňajová.



Návrh zákona, ktorý podali poslanci za SaS a OĽANO, vo štvrtkovom hlasovaní v parlamente tesne neprešiel. Okrem iného mal zákon zaviesť štátny register turistických informačných miest smerovníkov a trás.