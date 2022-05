Bratislava 26. mája (TASR) - Organizácie môžu získať grant na pomoc pri začleňovaní detí z Ukrajiny na Slovensku. Nadácia Volkswagen Slovakia na to v rámci mimoriadneho grantového programu Inklúzia pre deti z Ukrajiny rozdelí 15.000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 7500 eur .



"O grant sa môžu uchádzať najmä neziskové organizácie, občianske združenia, školy a predškolské zariadenia či iné verejnoprospešné organizácie," ozrejmila Lenka Michálik Holešová z nadácie. O podporu sa môžu organizácie uchádzať do 31. mája, žiadosť sa dá podať na stránke nadácie.



Financie sa môžu využiť na účastnícky poplatok na krúžky, denné tábory, voľnočasové aktivity pre ukrajinské deti, nákup materiálu a pokrytie nákladov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacích mimoškolských aktivít, náklady spojené s inklúziou ukrajinských detí do slovenských škôl, vybavenie a podporu činnosti žiadateľa v súvislosti s cieľom grantového programu či dopravu v rámci Slovenska.