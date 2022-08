Organizácie podporia dobrovoľnícke integračné programy pre Ukrajincov

Bratislava 9. augusta (TASR) - Záujemcovia sa môžu do 17. augusta prihlásiť do programu podpory zavádzania integračných dobrovoľníckych programov. Stojí za ním organizácia Mareena v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a s podporou UNHCR a iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. TASR o tom informovala PR manažérka platformy Eva Ščepková.



"Naším cieľom je poskytnúť koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov informačnú, kompetenčnú aj finančnú podporu pri implementácii adaptačno-integračných programov a aktivít s utečencami v organizáciách či komunitách," priblížila riaditeľka Mareena Michaela Pobudová.



Program je určený pre pracovníkov a dobrovoľníkov v mimovládnych organizáciách, verejných inštitúciách, obciach, mestách či školách, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít a chcú sa venovať aktivitám podporujúcim integráciu utečencov na lokálnej úrovni.



Spoluprácu s organizáciou Mareena ocenila i riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Dominika Hradská. "Pri všetkých krízach v posledných mesiacoch sa potvrdilo, že spájanie síl je cesta k zmierňovaniu ich následkov," dodala.