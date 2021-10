Organizácie pomáhajú meniť vzdelávanie na Slovensku

Bratislava 3. októbra (TASR) - Aj neziskové projekty podobne ako startupy majú možnosť absolvovať mentoringový program spojený s finančnou podporou. Nadácia Pontis prepojila projekty zamerané na zlepšenie slovenského vzdelávania s mentormi a výskumníkmi. Stali sa tak súčasťou EDUakcelerátora, ktorého cieľom je zefektívniť úspešné vzdelávacie projekty, aby boli ľahko šíriteľné a vedeli preukázať svoj pozitívny dopad. TASR o tom informovala PR manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková.



Podporovať inovatívne vzdelávacie prístupy pri šírení do škôl a prepájať ich, aby sa zjednotili v snahách o zmenu slovenského vzdelávania, aj to sú ciele programu Generácia 3.0, ktorý päť rokov realizuje Nadácia Pontis. Jeho kľúčovou súčasťou je mentoringovo-vzdelávací EDUakcelerátor. Účastníkom prináša finančnú pomoc aj mentorské vedenie. V septembri sa EDUakcelerátor štvrtýkrát otvoril pre jeden startup a štyri občianske organizácie.



"Prepojenia s odborníkmi vytvárame na základe vypracovanej takzvanej teórie zmeny, ktorá pomáha organizáciám určiť, na akú oblasť sa je potrebné zamerať najviac. Podľa nej oslovujeme profesionálov, ktorí tri mesiace organizácie sprevádzajú tak, aby na konci EDUakcelerátora mali jasné ciele a postup, ako ich naplniť," vysvetlil senior programový manažér Generácie 3.0 Norbert Maur.



Najbližšie tri mesiace budú pod vedením odborníkov z oblasti biznisu aj výskumu pracovať na príprave na šírenie sa do čo najviac škôl. Súčasťou programu je aj finančný grant na rozvoj projektov.



Zámerom programu Generácia 3.0 je cielene a systematicky podporovať také vzdelávacie aktivity, ktoré majú potenciál šíriť inovatívne vzdelávanie do slovenských škôl. "Program Generácia 3.0 zasiahol za štyri roky 8500 pedagógov a tvrdé dáta dokázali, že skutočne pomáha meniť vzdelávanie na Slovensku," dodal Maur.