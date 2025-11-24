< sekcia Slovensko
Organizácie pomáhajúce obetiam násilia varujú pred jeho zľahčovaním
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenské organizácie pomáhajúce ženám a deťom zažívajúcim násilie pri príležitosti medzinárodnej kampane Orange the World (25. 11. - 10. 12.) upozorňujú na neviditeľné formy násilia, najmä psychické, ekonomické a inštitucionálne, ktoré spoločnosť často nepozná, zľahčuje alebo prehliada. Prostredníctvom výzvy a mediálnej kampane #SpoluNahlas zároveň vyzývajú na väčšiu citlivosť voči rodovo podmienenému násiliu a užšiu spoluprácu všetkých sektorov pri vytváraní bezpečného prostredia pre každého, kto násilie zažíva.
Organizácie poukázali na to, že na Slovensku a vo svete čelí počas svojho života fyzickému alebo sexuálnemu násiliu každá tretia žena. „Rodovo podmienené násilie nie je náhodná udalosť, je to spoločenský problém. Ide o dôsledok nerovného rozdelenia moci medzi mužmi a ženami, ktorý je historicky daný. Kým túto moc nerozložíme spravodlivejšie, násilie bude pokračovať,“ zdôraznila Judita Majerová, riaditeľka organizácie Brána do života.
Znepokojujúce je podľa organizácií aj pretrvávajúce hľadanie viny na strane obetí. „Ako spoločnosť učíme ženy, ako rozpoznať varovné signály, ako sa vyhnúť potenciálne nebezpečným situáciám, ako odísť z násilných vzťahov. Ale kým bude všetka pozornosť smerovaná na preživšie, nie na páchateľov, budeme iba hasiť požiar. Namiesto prevencie učíme prežiť. Násilie je rozhodnutie, voľba. A zodpovednosť zaň nesie výhradne ten, kto ho pácha,“ poznamenala Daša Dostálová z poradenského centra ALEJ.
Do kampane SpoluNahlas sa tento rok zapojilo deväť mimovládnych organizácií z celého Slovenska, a jeden zahraničný inovatívny projekt, ktoré sa dlhodobo venujú prevencii a pomoci v témach násilia, bezpečia a rovnosti. Ich cieľom je spojiť svoje hlasy a ukázať, že pomoc existuje - no je často prehliadaná, podfinancovaná alebo verejne nepochopená.
Kampaň sa zameria na témy súvisiace s rodovo podmieneným násilím, od nerovnosti moci a stereotypov, cez inštitucionálne násilie a psychosociálnu podporu, až po ochranu detí a posilňovanie práv žien. Prebiehať bude na sociálnych sieťach a vo verejnom priestore sa objaví interaktívna stena, ktorá symbolicky prepojí pomáhajúce organizácie, jednotlivcov a systémové zmeny.
„Postupne chceme prispievať k vzniku a zavádzaniu systémových riešení a pomáhať pri osvete pre účinnú prevenciu, podporu preživších a dlhodobú zmenu spoločenských postojov k násiliu,“ dodala Eva Vaľovská z Trust Women.
