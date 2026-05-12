Organizácie pomáhajúce znevýhodneným deťom môžu žiadať o granty
O grant môžu požiadať špecializované neziskové organizácie, centrá včasnej intervencie, nízkoprahové centrá, centrá voľného času, domovy sociálnych služieb či centrá pre deti a rodinu.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom so znevýhodnením, sa môžu opäť zapojiť do grantových výziev, a to Každé dieťa má šancu a Vlastným tempom. Žiadosti je možné podávať online do 20. mája. Alokovaných je 300.000 eur. Podporené aktivity v prospech zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí budú prebiehať od júla do konca roka.
„Do oboch grantových programov hľadáme projekty s pridanou hodnotou, ktoré pomôžu deťom, aby napredovali a zároveň budú svojim nápadom či realizáciou jedinečné. Privítame žiadosti od organizácií, ktoré pôsobia v mestách či obciach, kde možnosti, ako napríklad terapie či rehabilitácie, neboli dostupné a rodiny za nimi museli dochádzať,“ približuje manažérka Nadácie VÚB Lucia Luptáková.
Grantový program Každé dieťa má šancu poskytuje podporu pre organizácie, ktoré na Slovensku systematicky zlepšujú život detí narodených s vývinovými poruchami či poruchami správania. O grant môžu požiadať špecializované neziskové organizácie, centrá včasnej intervencie, nízkoprahové centrá, centrá voľného času, domovy sociálnych služieb či centrá pre deti a rodinu. Žiadosti o grant musia byť zamerané na adresnú pomoc deťom a mladým ľuďom do 18 rokov.
Pre potreby programu je vyčlenených 100.000 eur, maximálna výška jedného grantu je 10.000 eur.
Úlohou grantového programu Vlastným tempom je poskytnúť podporu organizáciám, ktoré poskytujú rehabilitačné služby, terapie a pomoc pri zabezpečení kompenzačných pomôcok. Cieľom je pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom rozvíjať samostatnosť a žiť plnohodnotný každodenný život. Žiadosti o grant musia byť zamerané na pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením do 18 rokov.
Na tento program je vyčlenených 200.000 eur, maximálna výška grantu je 20.000 eur.
