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Organizácie poskytujúce pomoc ženám zažívajúcim násilie žiadajú zmeny
Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda ženy, ku ktorej došlo po prepustení jej manžela z väzby.
„Táto tragédia opätovne potvrdila vážne systémové nedostatky v koordinácii, zdieľaní informácií medzi inštitúciami a v nedostatočnom posudzovaní miery rizika,“ upozornili signatári výzvy, pod ktorú sa podpísali zástupcovia takmer 20 organizácií. Systém ochrany žien a ďalších osôb ohrozených domácim násilím na Slovensku obsahuje podľa nich viaceré opatrenia, na ktorých možno stavať, zároveň však pretrvávajú nedostatky, ktoré majú závažné konzekvencie.
Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Požadujú v tejto súvislosti zavedenie zákonnej povinnosti bezodkladne informovať ohrozené ženy o prepustení násilnej osoby z väzby či výkonu trestu a systematické vyhodnocovanie rizika opakovaného násilia a zabitia. Rovnako i zjednotenie postupov pri ochranných opatreniach a skrátenie lehoty na rozhodovanie o neodkladnom opatrení na zákaz priblíženia na 24 hodín. V rámci ochrany detí by tie, ktoré boli svedkami násilia, páchaného na matke, mali byť automaticky považované za obete a poškodené osoby v trestnom konaní. Súčasťou požiadaviek je aj legislatívne ukotvenie a stabilné financovanie špecializovaných podporných služieb, ako sú bezpečné ženské domy či poradenské centrá.
Signatári výzvy zároveň navrhujú zriadenie nadrezortnej pracovnej skupiny na riešenie systémových opatrení.
V Gelnici zomrela 20. júna žena po útoku svojho manžela, ktorý z miesta činu ušiel. Polícia ho zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Muž, ktorý sa už v minulosti manželke vyhrážal a napadol ju, čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Stíhaný je väzobne.
„Táto tragédia opätovne potvrdila vážne systémové nedostatky v koordinácii, zdieľaní informácií medzi inštitúciami a v nedostatočnom posudzovaní miery rizika,“ upozornili signatári výzvy, pod ktorú sa podpísali zástupcovia takmer 20 organizácií. Systém ochrany žien a ďalších osôb ohrozených domácim násilím na Slovensku obsahuje podľa nich viaceré opatrenia, na ktorých možno stavať, zároveň však pretrvávajú nedostatky, ktoré majú závažné konzekvencie.
Apelujú preto na otvorenú odbornú spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a špecializovanými službami, umožňujúcu zreformovať súčasný systém. Požadujú v tejto súvislosti zavedenie zákonnej povinnosti bezodkladne informovať ohrozené ženy o prepustení násilnej osoby z väzby či výkonu trestu a systematické vyhodnocovanie rizika opakovaného násilia a zabitia. Rovnako i zjednotenie postupov pri ochranných opatreniach a skrátenie lehoty na rozhodovanie o neodkladnom opatrení na zákaz priblíženia na 24 hodín. V rámci ochrany detí by tie, ktoré boli svedkami násilia, páchaného na matke, mali byť automaticky považované za obete a poškodené osoby v trestnom konaní. Súčasťou požiadaviek je aj legislatívne ukotvenie a stabilné financovanie špecializovaných podporných služieb, ako sú bezpečné ženské domy či poradenské centrá.
Signatári výzvy zároveň navrhujú zriadenie nadrezortnej pracovnej skupiny na riešenie systémových opatrení.
V Gelnici zomrela 20. júna žena po útoku svojho manžela, ktorý z miesta činu ušiel. Polícia ho zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Muž, ktorý sa už v minulosti manželke vyhrážal a napadol ju, čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Stíhaný je väzobne.