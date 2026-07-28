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Organizácie predstavili návrhy na posilnenie ochrany obetí násilia
Rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu odborných organizácií zverejnenú po vražde učiteľky v Gelnici.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. júla (TASR) - Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia sa v utorok stretli s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) a so zástupcami Ministerstva vnútra SR, Prezídia Policajného zboru a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom stretnutia bolo predstaviť návrhy odborných organizácií na posilnenie ochrany žien zažívajúcich násilie a diskutovať o možnostiach ich implementácie do praxe. TASR o tom informovalo Poradenské a intervenčné centrum Fenestra.
Rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu odborných organizácií zverejnenú po vražde učiteľky v Gelnici, ktorá poukázala na potrebu systémových zmien v ochrane žien zažívajúcich násilie, ich detí a obetí domáceho násilia. Organizácie upozornili na naliehavú potrebu posilnenia koordinácie medzi políciou, prokuratúrou, súdmi, väzenskými zariadeniami a ďalšími inštitúciami tak, aby systém dokázal včas identifikovať riziko a účinne chrániť ženy a ich deti, ako aj iné obete domáceho násilia.
Vo výzve organizácie požadujú najmä zavedenie povinnosti včas informovať ohrozené osoby o prepustení násilnej osoby z väzby alebo výkonu trestu, systematické vyhodnocovanie miery ohrozenia opakovaným a závažným násilím, posilnenie ochranných opatrení vrátane efektívnej kontroly zákazu priblíženia a zrýchlenia rozhodovania o ňom. Súčasťou návrhov je aj zabezpečenie udržateľného a stabilného financovania špecializovaných podporných služieb a vytvorenie funkčného systému spolupráce medzi všetkými dotknutými rezortmi.
„Diskusia o konkrétnych opatreniach na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia sa zamerala na oblasti, v ktorých organizácie vidia priestor na zlepšenie ochrany obetí. Zároveň sme predstavili viacero návrhov, ktoré sme pripravili už dávno pred eskaláciou tejto témy a ktoré sú v legislatívnom procese. Viaceré z nich odzneli aj medzi navrhovanými požiadavkami,“ uviedol minister spravodlivosti Susko.
Medzi hlavné diskutované témy patrili podľa rezortu spravodlivosti najmä zlepšenie koordinácie medzi jednotlivými inštitúciami, včasné informovanie obetí o prepustení násilnej osoby, posilnenie ochranných opatrení, ako aj systémové zabezpečenie dostupnosti špecializovaných podporných služieb. „Spoločným záverom bolo, že je priestor na zapracovanie niektorých legislatívnych opatrení. Pokiaľ ide o nelegislatívne opatrenia, tie budú predmetom ďalších spoločných rokovaní v rámci odborných pracovných skupín,“ dodal Susko.
Zástupcovia všetkých zúčastnených strán sa podľa ministerstva zhodli na potrebe pokračovať v odbornom dialógu, aby pripravované legislatívne zmeny v oblasti restoratívnej justície boli čo najefektívnejšie a v čo najväčšej miere prispeli k ochrane osôb zažívajúcich domáce násilie.
Organizácie zároveň zdôraznili, že ochrana žien zažívajúcich násilie si vyžaduje systémový prístup založený na úzkej medziinštitucionálnej spolupráci, efektívnom zdieľaní informácií a odbornom posudzovaní rizík. Len včasná koordinácia jednotlivých zložiek môže podľa nich zabrániť tragickým následkom, akým bola aj vražda v Gelnici.
Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom deklarujú pripravenosť naďalej spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalšími rezortmi pri príprave a zavádzaní opatrení, ktoré prispejú k účinnejšej ochrane žien zažívajúcich násilie, ich detí a obetí domáceho násilia a k predchádzaniu vraždám.
Rokovanie nadviazalo na spoločnú výzvu odborných organizácií zverejnenú po vražde učiteľky v Gelnici, ktorá poukázala na potrebu systémových zmien v ochrane žien zažívajúcich násilie, ich detí a obetí domáceho násilia. Organizácie upozornili na naliehavú potrebu posilnenia koordinácie medzi políciou, prokuratúrou, súdmi, väzenskými zariadeniami a ďalšími inštitúciami tak, aby systém dokázal včas identifikovať riziko a účinne chrániť ženy a ich deti, ako aj iné obete domáceho násilia.
Vo výzve organizácie požadujú najmä zavedenie povinnosti včas informovať ohrozené osoby o prepustení násilnej osoby z väzby alebo výkonu trestu, systematické vyhodnocovanie miery ohrozenia opakovaným a závažným násilím, posilnenie ochranných opatrení vrátane efektívnej kontroly zákazu priblíženia a zrýchlenia rozhodovania o ňom. Súčasťou návrhov je aj zabezpečenie udržateľného a stabilného financovania špecializovaných podporných služieb a vytvorenie funkčného systému spolupráce medzi všetkými dotknutými rezortmi.
„Diskusia o konkrétnych opatreniach na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia sa zamerala na oblasti, v ktorých organizácie vidia priestor na zlepšenie ochrany obetí. Zároveň sme predstavili viacero návrhov, ktoré sme pripravili už dávno pred eskaláciou tejto témy a ktoré sú v legislatívnom procese. Viaceré z nich odzneli aj medzi navrhovanými požiadavkami,“ uviedol minister spravodlivosti Susko.
Medzi hlavné diskutované témy patrili podľa rezortu spravodlivosti najmä zlepšenie koordinácie medzi jednotlivými inštitúciami, včasné informovanie obetí o prepustení násilnej osoby, posilnenie ochranných opatrení, ako aj systémové zabezpečenie dostupnosti špecializovaných podporných služieb. „Spoločným záverom bolo, že je priestor na zapracovanie niektorých legislatívnych opatrení. Pokiaľ ide o nelegislatívne opatrenia, tie budú predmetom ďalších spoločných rokovaní v rámci odborných pracovných skupín,“ dodal Susko.
Zástupcovia všetkých zúčastnených strán sa podľa ministerstva zhodli na potrebe pokračovať v odbornom dialógu, aby pripravované legislatívne zmeny v oblasti restoratívnej justície boli čo najefektívnejšie a v čo najväčšej miere prispeli k ochrane osôb zažívajúcich domáce násilie.
Organizácie zároveň zdôraznili, že ochrana žien zažívajúcich násilie si vyžaduje systémový prístup založený na úzkej medziinštitucionálnej spolupráci, efektívnom zdieľaní informácií a odbornom posudzovaní rizík. Len včasná koordinácia jednotlivých zložiek môže podľa nich zabrániť tragickým následkom, akým bola aj vražda v Gelnici.
Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom deklarujú pripravenosť naďalej spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalšími rezortmi pri príprave a zavádzaní opatrení, ktoré prispejú k účinnejšej ochrane žien zažívajúcich násilie, ich detí a obetí domáceho násilia a k predchádzaniu vraždám.