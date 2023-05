Organizácie regionálneho školstva nesúhlasia s 3. hodinou telocviku

Bratislava 23. mája (TASR) - Predstavitelia siedmich najväčších profesijných organizácií regionálneho školstva nesúhlasia s novelou školského zákona, ktorej cieľom je zavedenie povinnej tretej hodiny telesnej a športovej výchovy na základných školách. Podľa nich ide o nesystémový krok, ktorý nerešpektuje štandardné procesy v školstve, ignoruje odborné postupy zavádzania systémových zmien a bezprecedentne zasahuje do štátneho a školského vzdelávacieho programu. Uviedli to pre TASR.



Zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy tak, ako to robí novela zákona, je podľa organizácií neprimeraným zásahom do výkonu exekutívnych funkcií inštitúcií zodpovedných za implementáciu dlhodobo udržateľných systémových zmien v školskej praxi. Zdôrazňujú, že ani autori zákona a ani ministerstvo školstva tento zámer s manažmentmi škôl počas celých troch rokov nekomunikovali. Ako tvrdia, neobstojí ani argument o tom, že školy sa na tretiu hodinu telesnej výchovy mali možnosť pripraviť v dostatočnom predstihu.



"Predstavitelia siedmich profesijných organizácií sa zhodujú v tom, že v aktuálnej situácii pri príprave nového školského roka môžu riaditelia škôl považovať uvedenú novelu za nevykonateľnú v prípade, že na jej zavedenie nemajú dostatočný prístup k telocvični alebo nedostatočné prevádzkové možnosti či rovnako personálne kapacity (vyplýva to z prechodného ustanovenia schválenej novely)," uvádza sa v ich vyhlásení. Vnímajú však úlohu športu vo vzdelávaní a rešpektujú snahu poslancov parlamentu po 15 rokoch naplniť záväzky uznesenia Európskeho parlamentu z roku 2007.



Zdôrazňujú, že novela povinnou úpravou počtu hodín telesnej výchovy významne zasiahne do rozhodovacích a autonómnych kompetencií manažmentu v takmer 2000 školách. Zároveň poukazujú aj na to, že obsah novely je tiež v príkrom rozpore s prebiehajúcou kurikulárnou reformou. Podľa predstaviteľov profesijných organizácií regionálneho školstva novela nezohľadňuje komplexnosť dosahov v školskom prostredí. Zároveň porušuje existujúce hlavné princípy školského zákona a jeho filozofiu individualizácie zamerania jednotlivých škôl pri tvorbe školských vzdelávacích programov.



Vyučovací predmet telesná a športová výchova má byť povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dvoch hodín týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v máji schválili poslanci Národnej rady SR. Legislatívna zmena má byť účinná od 1. septembra.



Účinnosť je posunutá pre školy, ktoré k 31. augustu nemajú prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry. Novela má pre ne platiť od 1. septembra 2025. Rovnako sa takto odkladá účinnosť aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl. Tieto majú k dispozícii len jednu disponibilnú hodinu, ktorú väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.