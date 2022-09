Organizácie spúšťajú kampaň za silný klimatický zákon

Bratislava 24. septembra (TASR) - Iniciatíva Klíma ťa potrebuje a organizácie Klimatická koalícia, Priatelia Zeme – CEPA či Via Iuris spúšťajú kampaň za silný klimatický zákon. TASR o tom informoval koordinátor Klíma ťa potrebuje Jakub Hrbáň. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR reagovalo, že záujem o boj s klimatickou zmenou podporuje a pri príprave zákona so zástupcami tretieho sektora spolupracuje.



"Ľudia dnes potrebujú záruku, že pripravovaný klimatický zákon nebude len ďalším, zbytočným súborom nových pravidiel, ale že bude mať reálny a hlavne pozitívny dopad na ich každodenný život," skonštatovala Katarína Pšenáková z Klíma ťa potrebuje. Do kampane sa možno zapojiť cez stránku www.silnyklimazakon.sk alebo e-mail info@silnyklimazakon.sk.



Organizácie v kampani upozorňujú, že ak má zákon priniesť potrebnú zmenu, musí mať niekoľko základných parametrov. Ide napríklad o zavedenie kontrolných mechanizmov na kontrolu dekarbonizačných cieľov a emisných rozpočtov či stanovenie vymáhateľných princípov. Ciele znižovania emisií by mal zákon podľa nich stanoviť prostredníctvom ročných rozpočtov, ktoré budú definovať koľko, v akých sektoroch a ako rýchlo sa musia ročne emisie znižovať.



Rezort životného prostredia deklaroval, že pri príprave spolupracuje aj so zástupcami tretieho sektora. "Prioritou rezortu je prijatie takého zákona, ktorý sa opiera o európsku legislatívu, zároveň privedie Slovensko do éry uhlíkovej neutrality," skonštatoval pre TASR.



Zákon plánuje ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania predložiť v nadchádzajúcich týždňoch. Sektorové ciele, ktoré žiadajú organizácie, budú podľa neho súčasťou zákona. "Nie však na ročnej báze, ale budú stanovené dlhodobé ciele do roku 2030 pre jednotlivé sektory a rezorty," dodalo s tým, že ak to bude nevyhnutné pre dosiahnutie klimatických cieľov, môžu byť aktualizované vládou.