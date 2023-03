Organizácie sú proti zrušeniu pripomienok zákonov papierovou formou

Bratislava 16. marca (TASR) - Mimovládne organizácie vyzývajú vládu na zmenu legislatívnych pravidiel, ktoré od 1. júla rušia možnosť podávať pripomienky k návrhom zákonov v papierovej forme. Ide podľa nich o zásadné obmedzenie práva verejnosti zapájať sa do tvorby zákonov v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Pod výzvu sa podpísalo 86 organizácií.



"Pripomienky v rámci MPK bude možné predkladať výlučne prostredníctvom portálu Slov-lex, iný spôsob už nebude možný," upozornili organizácie. Dodali, že aj podpora hromadných pripomienok bude od 1. júla možná len cez legislatívny portál.



Poskytnúť toto právo len skupine ľudí, ktorí majú internetové pripojenie a k nemu aj dostatočné zručnosti na to, aby dokázali používať produkty digitalizácie slovenskej verejnej správy, je podľa mimovládok obmedzením jedného z najvýznamnejších nástrojov demokracie.



"Nespochybňujeme potrebu digitalizácie verejnej správy a vytváranie efektívnych online nástrojov pre občanov považujeme za kľúčové. Avšak takéto nástroje musia byť užívateľsky prívetivé, bezpečné, jednoduché na používanie a dostupné pre všetkých," podotkla advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová. Portál Slov-lex vo svojej dnešnej podobe takým online nástrojom podľa nej nie je.