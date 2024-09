Organizácie upozornili na neriešenie segregácie rómskych detí

Bratislava 9. septembra (TASR) - Doterajšie opatrenia ministerstva školstva na riešenie segregácie rómskych detí sú nedostatočné. Na pondelkovej tlačovej konferencii to skonštatovali organizácie Amnesty International Slovensko, eduRoma a Rómske advokačné a výskumné stredisko. Upozornili, že súčasný návrh novely školského zákona môže zachovať alebo dokonca prehĺbiť existujúcu segregáciu. V tejto súvislosti kritizovali národnostné vzdelávanie, dvojzmennú prevádzku škôl aj štandardy desegregácie.



"V posledných dvoch desaťročiach sme boli svedkami série neúčinných a škodlivých pilotných projektov a opatrení, ktoré viedli k nárastu segregovaných tried a škôl. Slovensko musí bezodkladne prijať opatrenia, ktoré budú komplexné, desegregačné a dôsledne implementované," uviedla vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko Kamila Gunišová.



Jedným z najkontroverznejších bodov novely je podľa riaditeľky Rómskeho advokačného a výskumného strediska Zuzany Havírovej, že školy, na ktorých sa vyučuje rómsky jazyk a literatúra, by mohli byť zaradené pod národnostné školstvo. Hrozí podľa nej, že sa vytvorí paralelný vzdelávací systém pre rómske deti, oddelený od bežného vzdelávacieho prúdu. "Toto predefinovanie národnostného školstva sa môže stať nástrojom na zakrývanie segregácie," podotkla.



Riaditeľ EduRoma Vlado Rafael poukázal na dôležitosť zrušenia dvojzmennej školskej prevádzky. Rušenie však podľa neho nemôže byť len na zriaďovateľovi a je potrebný aktívny a angažovaný dohľad a výkon ministerstva školstva. Kritizoval aj nedostatok informácií o konkrétnom obsahu záväzných štandardov zákazu segregácie, ich uplatňovaní a kontrole. To podľa nich vyvoláva pochybnosti o účinnosti. "Materiály, ktoré doposiaľ vydalo ministerstvo, nenesú charakter akýchkoľvek desegregačných opatrení," podotkol.



Organizácie preto vyzývajú ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) na predstavenie komplexnej reformy vzdelávacieho systému, ktorá bude založená na zásadách rovnosti a nediskriminácie a skutočne desegregačná.