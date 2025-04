Organizácie upozornili na segregáciu rómskych detí a absenciu dát

Bratislava 16. apríla (TASR) - Segregácia rómskych detí na Slovensku naďalej pokračuje, navyše chýbajú disagregované dáta. Tie by umožnili identifikovať rozsah problému v krajine či efektívnosť opatrení. Informovali o tom Amnesty International Slovensko (AIS) a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) na stredajšej tlačovej konferencii. Predstavili novú správu, v ktorej upozorňujú na rozšírené a prehlbujúce sa rasové rozdelenie vo vzdelávaní.



„Bez disagregovaných údajov skutočne nemôžeme posudzovať reálny progres, identifikovať existujúce nedostatky, medzery a ani brať inštitúcie na zodpovednosť. Okrem toho nemôžeme zabezpečiť, že reformy, ktoré sa realizujú, sa skutočne dostávajú k deťom, ktoré ich najviac potrebujú,“ upozornila Judit Ignac z ERRC. Spomenula tiež, že uplynulo desať rokov, ako Európska komisia začala konanie voči Slovensku pre porušenie smernice EÚ o rasovej rovnosti.



Riaditeľ AIS Rado Sloboda zdôraznil, že opatrenia prijaté Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na riešenie segregácie rómskych detí sú nedotiahnuté, nie sú súčasťou dôkladného a komplexného riešenia, nie sú založené na dôslednom vyhodnocovaní dosahov a nie sú previazané so žiadnymi kontrolnými nástrojmi. V mnohých prípadoch podľa neho neriešia segregáciu, len menia jej podobu. „Vyzývame na ukončenie hľadania kompromisov tam, kde sa kompromis rovná akceptácii nerovnosti. Slovensko dnes nepotrebuje ďalšiu reformu, ktorá oddelenia vo vzdelávaní nazve podporným opatrením,“ doplnil.



Ako ďalej poukázal riaditeľ eduRoma Vlado Rafael, problémami týkajúcimi sa rómskych detí sú aj zlé autobusové spojenia, vitamínový deficit či chýbajúce učebné pomôcky. Zároveň kritizoval, že učitelia nemajú metodiky na prácu so zmiešanými triedami. Vyzval MŠVVaM, aby sa nezaoberalo „mäkkými aktivitami“, ale začalo riešiť naozajstné problémy týkajúce sa rómskych detí.



Organizácie okrem iného upozornili na systematickú nesprávnu diagnostiku rómskych detí a ich umiestňovanie do špeciálnych škôl či škôl s nižšími štandardmi. Z praxe sa podľa nich nevytratila ani dvojzmenná prevádzka škôl. Slovensko má pritom podľa ich slov najväčší podiel segregovaných detí v rámci celej EÚ.