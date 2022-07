Organizácie vyzvali na predstavenie návrhu zvýšenia platov čo najskôr

Bratislava 8. júla (TASR) - Zdravotnícke organizácie vyzvali vládu a poslancov Národnej rady (NR) SR na bezodkladné predstaveniu návrhu zvýšenia platov zdravotníkov v čo najkratšom čase. TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Lukáš Kober.



"Nevidíme zmysel a priestor na ďalšie formálne rokovania bez jasných záverov, ktoré vyzerajú len ako naťahovanie času. Rovnako nás nebaví sa prizerať na vnútorné politické spory, ktoré zatieňujú reálne problémy v našej krajine a v zdravotníctve," skonštatovali.



Do spoločnej výzvy sa zapojili SKSaPA, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, odborové organizácie pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Bratislave a ZZS Košice, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov.



Organizácie opakovane upozornili na nedostatok zamestnancov v zdravotníctve. "V okolitých krajinách prejavili vlády vysokú mieru pochopenia pre zlepšenie odmeňovania zdravotníkov bez toho, aby sa museli niekomu doprosovať, predstavitelia našej krajiny ignorujú požiadavky zdravotníkov," doplnili.



Poukázali, že ministri, poslanci a predstavitelia vlády porušili verejný prísľub o predstavení zvýšenia miezd zdravotníkov do konca júna. "Namiesto konkrétnych riešení sú slovenskí zdravotníci svedkami naťahovania času, napriek tomu, že dali kompetentným od februára do júna nerušených päť mesiacov na prípravu stabilizácie zdravotníckeho personálu," uviedli.



Bez vyriešenia platového ohodnotenia sa podľa nich budú problémy len prehlbovať. "Personálna kríza nášho zdravotníctva je a bude podstatne horšia ako všetky uplynulé krízy posledných rokov a doplatí na ňu v prvom rade občan a pacient," dodali.



Návrh zvýšenia platov sa mal pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO).