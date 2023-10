Organizácie vyzvali rezort vnútra na humánne zaobchádzanie s migrantmi

Bratislava 31. októbra (TASR) - Desať občianskych, cirkevných a akademických organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v migračnej situácii, vyzvalo na humánne a dôstojné zaobchádzanie s cudzincami a rešpektovanie ich základného práva. Výzvu adresovali Ministerstvu vnútra (MV) SR na margo súčasnej migračnej situácie. Pripomenuli, že si nie sú vedomé žiadneho trestného činu zo strany migrantov, ktorí od začiatku roka prešli územím Slovenska.



"Zaistenie cudzincov a ich umiestňovanie do útvarov policajného zaistenia by malo byť viazané na zásadu primeranosti a realizované len vtedy, ak sa nedajú účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej prísne donucovacie opatrenia," konštatujú v stanovisku, ktoré má TASR k dispozícii.



Organizácie sú si tiež vedomé, že v súlade s Kódexom schengenských hraníc sa môže dočasne obnoviť kontrola na vnútorných hraniciach a rovnako že Slovensko je oprávnené posilniť hraničné kontroly. Z medzinárodných záväzkov však zároveň vyplýva, že Slovensko musí prijať náležité opatrenia na zachovanie a ochranu života a zdravia osôb, ktoré sú predmetom trestného činu prevádzačstva. Migrujúcim osobám je preto podľa nich potrebné poskytnúť prístup k život zachraňujúcim službám.



"Štát by mal primárne zakročiť proti organizovaným skupinám operujúcim aj na našom území, ktoré pre cudzincov bez pobytu na území Slovenska organizujú nedovolené prekročenie štátnej hranice SR alebo prechod cez jej územie," zdôraznila Miroslava Mittelmannová z Ligy za ľudské práva.



Dôstojné riešenie migračnej situácie si podľa signatárov výzvy vyžaduje taktiež úsilie zorganizovať bilaterálne stretnutie s Maďarskom. Znepokojenie podľa nich vyvoláva najmä nedodržiavanie záväzkov o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici, ako aj nariadenia, ktoré určuje členským štátom zodpovednosť za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu.



Od januára 2023 prešlo územím Slovenska viac ako 46.000 štátnych príslušníkov tretích krajín. Väčšine z nich policajné útvary udelili potvrdenie o zotrvaní na území SR z dôvodu, že nemôžu byť vyhostení späť do krajiny pôvodu. Zo štatistík rezortu vnútra tiež vyplýva, že v súčasnosti výrazne klesá počet štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich slovensko-maďarskú hranicu.