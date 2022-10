Organizácie vyzývajú na zlepšenie liečby onkologických pacientov

Bratislava 18. októbra (TASR) – Pacientske organizácie vyzývajú na zlepšenie liečby a urýchlenie diagnostiky pre onkologických pacientov na Slovensku. Na utorkovej konferencii v Bratislave upozornili, že z ich požiadaviek sa väčšina doteraz nezaviedla do praxe. Premiér Eduard Heger (OĽANO) deklaroval, že zdravotníctvo je prioritou jeho vlády.



"Každodenná realita onkologických pacientov na Slovensku zostáva naďalej vážna. Pandémia a ani nespokojnosť zdravotníkov už ďalej nemôžu byť zámienkou na ignorovanie potrieb desiatok tisícov pacientov," uviedla výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. Podotkla, že na Slovensku chýba včasná diagnostika a pacienti sa na vyšetrenie dostávajú až po niekoľkých mesiacoch. Zároveň upozornila, že množstvo onkologických pacientov sa stále nedokáže dostať k modernej liečbe, naráža na nedostatok kapacít v nemocniciach, ambulanciách či chýbajúcu paliatívnu starostlivosť.



Premiér súhlasil, že prevencia a diagnostika v onkologických ochoreniach je kľúčová a prisľúbil spoluprácu na zlepšenie. "Ktorýkoľvek minister z vlády je vám k dispozícií na to, aby sme tie kroky zavádzali," doplnil. Pre štát je podľa neho dobré, keď je pacient zdravý, keďže stojí výrazne menej. "Môžeme dane a poplatky, ktoré štát vyberie, použiť na investíciu do iných oblastí," povedal Heger.



MZ priblížilo, že v rámci prevencie a liečby onkologických ochorení sa realizujú viaceré kroky. "Po pandémii sa opätovne štartujú skríningové programy, zvyšuje sa počet overených mamografických pracovísk zo 16 na 19, pričom rezort je v kontakte aj s ďalšími pracoviskami," uviedol príklad rezort zdravotníctva.



Zároveň spresnil, že v najbližších mesiacoch sa zameria aj na ďalšie aktivity, ako napríklad zaradenie skríningu ľudského papilomavírusu (HPV) podľa odporúčaní Európskej únie či pilotné zavedie skríningu rakoviny pľúc. Štátny tajomník MZ Robert Babela poukázal na príchod viacerých nových liekov pre onkopacientov, ktoré budú hradené z verejného zdravotného poistenia.