Organizácie žiadajú opravu pozície SR ku klimatickému zákonu EÚ

Bratislava 2. júna (TASR) - Mimovládne organizácie a iniciatívy žiadajú opravu zverejnenej pozície Slovenska k takzvanému "klimatickému nariadeniu". To má nastaviť rámec pre krajiny Európskej únie (EÚ) na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Informovala o tom Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené matky.



Klimatické ciele musia byť priebežne a zodpovedne kontrolované, inak sa nebudú plniť, konštatujú organizácie. Tvrdia, že vláda odmieta priebežnú kontrolu cieľov a nezvyšuje ambície na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040. Programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková poznamenala, že "štáty Únie sa často k niečomu zaviažu, ale svoje záväzky nenapĺňajú, ak nemajú adekvátnu kontrolu".



Slovenské organizácie pripomienkovali "klimatické nariadenie", aby si členské štáty EÚ stanovili krátkodobejšie ciele na znižovanie emisií a aby čelili klimatickej kríze spoločnými a reálne vykonateľnými pravidlami.



"Bez záväzného a jednotného cieľa do roku 2030 sa obávam, že sa časť štátov EÚ 'zobudí', až keď bude neskoro – pre nás aj budúce generácie. Očakávame, že túto zodpovednosť uchopí aj slovenská vláda. Aj na jej pleciach leží vážna úloha, ktorú si nemôže dovoliť prehliadnuť," povedala Liliana Rástocká zo Slovenskej klimatickej iniciatívy.



Klimatický zákon Európskej komisie má podľa Szabovej za cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v súlade s Parížskou dohodou. "Návrh nariadenia obsahuje opatrenia, ktoré umožnia pravidelnú kontrolu dosahovania cieľov na základe najnovšieho vedeckého výskumu. Dôležitým prvkom je stanovenie cieľa pre zníženie emisií do roku 2030, o ktorom rozhodnú európske inštitúcie a členské štáty tento rok," uviedla s tým, že pokrok členských štátov bude monitorovaný každých päť rokov. V klimatickom zákone sa zdôrazňujú spravodlivá transformácia, adaptačné opatrenia a budovanie odolnejšej spoločnosti.