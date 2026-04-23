Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
< sekcia Slovensko

Organizačné zložky MV budú 8. mája fungovať ako v bežný pracovný deň

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Všetky organizačné zložky Ministerstva vnútra SR budú 8. mája a 15. septembra fungovať ako v bežný pracovný deň. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann.

V rámci konsolidácie sa 8. máj a 15. september tohto roku zrušili ako dni pracovného pokoja, no sviatkom zostali. Zamestnanci by tak mali počas nich pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. Viacero zamestnávateľov avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek.
