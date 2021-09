Organizátori ceny Učiteľ Slovenska dostali zatiaľ 412 nominácií

Bratislava 30. septembra (TASR) – Organizátori ocenenia Učiteľ Slovenska dostali zatiaľ 412 nominácií a 157 prihlášok. Komunikačná manažérka CEEV Živica Eva Sládková pre TASR uviedla, že priebežne pedagógov, ktorých verejnosť nominuje, kontaktujú, pretože potrebujú, aby vyplnili prihlášku.



„Sme radi, že verejnosť reaguje na našu výzvu a dokáže oceniť výnimočných učiteľov aj v tomto náročnom období," skonštatovala Sládková.



Z prieskumu, ktorý v máji 2021 realizovali v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz vyplýva, že 50 percent učiteľov malo pocity úzkosti, nepohody a neistoty zo spôsobu, akým vníma spoločnosť prácu učiteľov počas pandémie.



„Ocenenie Učiteľ Slovenska sa práve snaží dodať energiu a povzbudenie tým pedagógom, ktorí robia svoju prácu s odhodlaním, láskou a múdrosťou napriek pandémii, ktorá skomplikovala situáciu na školách a polarizovala spoločnosť ohľadne nariadení," ozrejmila Sládková.



Poukázala na to, že aj v tejto situácii si stovky prevažne rodičov, študentov aj bývalých študentov spomínajú na výnimočných pedagógov a venujú svoj čas ich nominácii na ocenenie Učiteľ Slovenska.



„Ak by sme sa pozreli na dôvody nominácie, najčastejšie sa objavujú prívlastky ako: láskavá, ľudská, ochotný, poctivý, vzdelaný, spravodlivá, motivujúca - to sú kvality, ktoré robia pedagógov, na ktorých sa ani po rokoch nezabúda," ozrejmila Sládková. Ako doplnila, sú zastúpené všetky regióny, ale vzhľadom na to, že v Bratislave je najviac škôl, čakajú viac nominácií z hlavného mesta.



„Máme jednu učiteľku z Humenného, ktorú nominovalo až 11 ľudí. Zatiaľ najmladším nominujúcim je druhák Peťko," priblížila komunikačná manažérka CEEV Živica.



Do ocenenia Učiteľ Slovenska sa môžu nominovať a prihlásiť iba pedagógovia základných a stredných škôl. Verejnosť môže nominácie učiteľov posielať do 15. októbra, následne organizátori kontaktujú učiteľov. Tí musia prihlášku vyplniť do 30. októbra.