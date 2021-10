Organizátori derby Trnava - Slovan podľa polície nezvládli situáciu

Na snímke bitka medzi fanúšikmi Slovana a Spartaka počas 11. kola futbalovej Fortuna ligy FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v Trnave v nedeľu 17. októbra 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava/Trnava 18. októbra (TASR) – Za incidenty počas nedeľňajšieho (17. 10.) futbalového derby Spartak Trnava – Slovan Bratislava nesie vinu organizátor, ktorý adekvátne nereagoval na riziká, ktoré hrozia. Upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti v súvislosti s bitkou fanúšikov a výtržnosťami, ktoré si vyžiadali zranených. S pomocou kamerového záznamu bude polícia stotožňovať previnilcov, pričom podozreniu z výtržníctva čelia všetci, ktorí neoprávnene vošli na hraciu plochu alebo inak ohrozili verejný poriadok a bezpečnosť.Policajti poukazujú na to, že okrem stoviek príslušníkov, ktorí dohliadali na situáciu v meste, boli priamo na štadióne operatívne vyčlenené zásahové skupiny, pripravené konať v prípade, že sa situácia organizátorovi vymkne spod kontroly. Samotnému zákroku však musí predchádzať požiadavka organizátora odvíjajúca sa od faktu, že dochádza k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia či životov.upozornila polícia, pričom pripomenula aj to, že práve organizátori nesú aj zodpovednosť za kontroly fanúšikov pri vstupe na štadión a zabránenie nekontrolovaného pohybu návštevníkov vo vnútri štadióna.Samotný policajný zásah sa odohrával najmä na ploche štadióna a v sektore hostí.uvádza polícia na sociálnej sieti.doplnila.Počas bezpečnostných opatrení policajti riešili ešte pred zápasom tri osoby za priestupky. Dvom fanúšikom Slovanu policajti uložili za porušenie zákona o športových podujatiach blokové pokuty vo výške 200 eur. Ďalší muž z fanklubu Slovanu je podozrivý z vhadzovania pyrotechniky do davu.uvádzajú policajti na sociálnej sieti. Organizátora požiadali o kamerové záznamy a súčinnosť pri stotožnení konkrétnych osôb. Po vyhodnotení všetkých informácií poskytnú stanovisko.Súčinnosť potvrdil aj klub, na ktorého pôde sa incident odohral.uviedol Spartak Trnava.Šláger 11. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava sa v nedeľu nedohral. Hlavný rozhodca Filip Glova ho predčasne ukončil po dlhej prestávke, ktorú spôsobili výtržnosti fanúšikov. Približne po štvrťhodine hry prerušili duel diváci, ktorí vtrhli na hraciu plochu a došlo medzi nimi aj k fyzickým konfrontáciám. Po potýčkach musel jedného z fanúšikov priamo na trávniku ošetrovať zdravotnícky personál a odniesli ho na nosidlách.