Organizátori návštevy pápeža si podľa ÚVZ môžu slobodne zvoliť režim

Bratislava 3. septembra (TASR) - Organizátori návštevy pápeža Františka na Slovensku sa môžu slobodne rozhodnúť, ktorý z troch režimov si pri tejto príležitosti zvolia. Vyplýva to z reakcie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, v piatok o tom informovala jeho hovorkyňa Daša Račková.



Poukázala na to, že ÚVZ SR už v súčasnosti stanovuje vo svojich vyhláškach všeobecné podmienky, ktoré sú platné pre všetky hromadné podujatia. Nemá teda možnosť rozhodovať za konkrétnych organizátorov, akým spôsobom si splnia svoje povinnosti vyplývajúce z vyhlášky.



"Momentálne si môžu slobodne vybrať z troch režimov (základ, OTP a zaočkovaní), ktorých nastavenia a podmienky zohľadňujú situáciu v okrese a tiež možné riziko pre návštevníkov," uviedla.



To, či sa na stretnutí s pápežom Františkom budú môcť zúčastniť aj ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19, respektíve otestovaní, má podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) smerovať na ÚVZ SR, respektíve na konzílium odborníkov. Predpokladá, že na všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké pravidlá.



Mimoparlamentná strana Hlas-SD si myslí, že ľuďom by malo byť umožnené stretnúť sa s pápežom Františkom v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19) tak, ako je to možné v prípade ostatných podujatí. Vyzvala preto ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a vládu na prehodnotenie podmienok septembrového stretnutia s pápežom, na ktoré môžu ísť len zaočkované osoby. Na zmenu pravidiel pre účastníkov podujatí s hlavou katolíckej cirkvi vyzýva aj poslanec parlamentu Richard Vašečka pôsobiaci v neparlamentnej Kresťanskej únii.



Vašečka poukazuje na to, že na olympijskej kvalifikácii v ľadovom hokeji bolo v interiéri naraz približne 7500 divákov v režime OTP a obišlo sa to bez vážnejších epidemických dôsledkov. Spolu s poslankyňou Annou Záborskou sa preto obracajú na vládu a ÚVZ SR, aby zvážili súčasné nastavenie takzvaného COVID automatu a umožnili aj otestovaným a tým, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, zúčastniť sa na bohoslužbách za účasti pápeža.



Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara potvrdil, že ide o podmienku zo strany štátu.



Pápež počas septembrovej (12. - 15. 9.) návštevy Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína.