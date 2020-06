Organizátori ocenenia Učiteľ Slovenska dostali enormný počet prihlášok

Bratislava 24. júna (TASR) - Viac ako 1100 nominácií dostali tento rok organizátori ocenenia pre najlepších učiteľov Slovenska. Prihlášku si nakoniec podalo rekordných 164 z nich. Ocenenie Komenského inštitútu Učiteľ Slovenska zviditeľňuje a oceňuje prácu tých pedagógov, ktorí pri vzdelávaní využívajú inovatívne metódy, všestranne podporujú svojich žiakov a študentov a zároveň sú inšpiráciou pre svojich kolegov.



Do národného kola tretieho ročníka ocenenia sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. "Nominácií sme dostali 1101, prihlášku do ocenenia poslalo 164 učiteľov, 129 žien a 35 mužov. Viac ako trojnásobný počet nominácií a viac ako dvojnásobný počet prihlášok, v porovnaní s minulým rokom, svedčí o tom, že cena Učiteľ Slovenska sa u nás etablovala a je o ňu záujem, čo nás teší," zhodnotila koordinátorka ocenenia Učiteľ Slovenska Lucia Lichá. Ako dodala, 50 percent nominácií poslali žiaci a študenti, 19 percent rodičia.



Na výber finalistov mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. "Teší ma, že stúpajú počty nominovaných a prihlásených v Žilinskom a Košickom kraji, čo pričítam pôvodu laureátky z prvého ročníka ceny, ktorou bola Zuzana Tkáčová z Košíc, a z druhého ročníka Petra Palla z Trstenej. Naopak, mrzí ma nižšia účasť učiteľov z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, a to najmä preto, lebo minimalizuje zastúpenie skvelých učiteľov škôl s vyučovacím jazykom maďarským," uviedla predsedníčka poroty a hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová. Po posúdení prihlášok sa porota zhodla na tom, že na Slovensku stúpa počet učiteľov, ktorí sú zapojení do rôznych, aj medzinárodných, projektov, vymýšľajú vlastné vzdelávacie metódy, používajú moderné technológie, využívajú vyučovanie v blokoch a venujú sa aj žiakom na špeciálnych školách. Popritom stíhajú realizovať so svojimi žiakmi a ich rodinami aj voľnočasové aktivity.



Komenského inštitút ešte pred prázdninami zverejnil mená 30 pedagógov, ktorí postúpili do užšieho výberu ocenenia. Z nich, po ďalšom kole hodnotení, porota vyberie desiatich a organizátori ich verejnosti predstavia začiatkom septembra. Meno Učiteľa Slovenska bude známe v októbri, pričom víťaza čaká okrem finančnej odmeny aj cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2021.