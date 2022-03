Organizátori Tužina Gro(o)ve venujú časť zo vstupného na Ukrajinu

Tužina 3. marca (TASR) - Organizátori multižánrového festivalu Tužina Gro(o)ve venujú časť výťažku z predaja vstupného na pomoc Ukrajine. Podujatie sa tento rok uskutoční 22. a 23. júla na Hatalisku v Tužine v okrese Prievidza. TASR o tom vo štvrtok za organizátorov informovala Andrea Dubecová.



Financie na pomoc Ukrajine organizátori venujú z predaja vstupeniek, ktoré si záujemcovia zakúpia od 1. do 16. marca.



Na dvoch hlavných pódiách sa koncom júla vystriedajú hudobníci a hudobníčky zo Slovenska, Českej republiky a Hongkongu. "Na návštevníkov čakajú koncerty 300 hrmených, Darkness Positive, God and Eve, Gyrofield, Koně a Prase, Mucha, Prie100r, Roman Fábian, Shallov, Sisa Fehér, The Youniverse a Varkocs," priblížila Dubecová.



Okrem hudby budú podľa nej súčasťou siedmeho ročníka festivalu aj sprievodné podujatia v podobe cestovateľského kina, remeselného trhu, rannej jogy, čítania autorskej poézie, divadla a tvorivého workshopu pre deti. "Aj tento rok si budeme strážiť kapacitu maximálne 1000 návštevníkov, aby sme zachovali genius loci," dodala.



Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.