Organizátorovi protestu pred Úradom vlády SR v Bratislave hrozí pokuta

Bratislava 8. júna (TASR) - Organizátorovi sobotňajšieho (6. 6.) protestu pred Úradom vlády (ÚV) SR v Bratislave hrozí pokuta. Usporiadateľ je podľa bratislavskej polície podozrivý z nerešpektovania opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Podozrenie z priestupku polícia úradu posunula. Ako uviedol hovorca bratislavského Starého Mesta Matej Števove, organizátor splnil oznamovaciu povinnosť a zhromaždenie nahlásil. Zdôraznil, že miestny úrad ho o obmedzenom limite osôb informoval.



"Za takýto priestupok môže byť príslušným orgánom verejného zdravotníctva fyzickej osobe - nepodnikateľovi uložená pokuta do 1650 eur a fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe do 20.000 eur," priblížila pre TASR bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Števove pre TASR zdôraznil, že miestny úrad verejné zhromaždenia nepovoľuje, iba ich berie na vedomie. Skonštatoval, že úrad ohlasovateľa informoval o jeho povinnostiach a možných rizikách plynúcich z organizácie podujatia. Keďže oznamovateľom bola fyzická osoba, nechcel o ňom viac informovať.



"Pri verejných zhromaždeniach miestny úrad postupuje v zmysle zákona o zhromažďovacom práve, v ktorom je taxatívne vymenované, kedy miestny úrad zakáže verejné zhromaždenie. Prípadné porušenie opatrenia hlavného hygienika, respektíve uznesenia vlády, miestny úrad nemôže pokutovať," doplnil Števove s tým, že by to malo byť v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).



Protest propagoval aj predseda mimoparlamentného Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec. Pre TASR povedal, že videl pozvánku na sociálnej sieti od občianskej iniciatívy Slovensko si nedáme! a keďže v hnutí súhlasili s väčšinou argumentov, rozhodli sa protest podporiť.



Protestné zhromaždenie organizátori ohlásili na sociálnej sieti a pozvali nespokojných občanov vyjadriť názor v súvislosti s praktikami vlády, pretrvávajúcimi protiepidemiologickými opatreniami a núdzovým stavom. Informácie o počte zúčastnených sa líšia, a to od 400 do viac ako 1500 účastníkov. Protest mal byť apolitický a jeho cieľom mali byť demisia vlády i predčasné voľby. Protestujúci sa mali z Námestia slobody presunúť pred Prezidentský palác, kde mali požadovať odstúpenie prezidentky.



Na Slovensku stále trvá núdzový stav a zákaz zhromažďovania sa osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti. V zmysel Ústavy SR môže núdzový stav trvať maximálne 90 dní, skončiť by sa mal v polovici júna. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) už povedal, že ho vláda nezruší skôr. Dodal, že ak bude priaznivá epidemiologická situácia, núdzový stav sa nepredĺži.