Organizujú tretí ročník kampane Aj my sme tu, začína sa v utorok

Bratislava 2. decembra (TARS) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) organizuje tretí ročník kampane Aj my sme tu. Začína sa v utorok (3. 12.) na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím a potrvá do Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý je 10. decembra. Zapojí sa aj prezident SR Peter Pellegrini. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Štefánia Kačalková.



"Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na to, že ľudia so zdravotným postihnutím sú plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú rovnaké práva ako zdraví spoluobčania," priblížila hovorkyňa. Počas každého z týchto ôsmich dní bude ÚKOZP podľa nej na sociálnych sieťach zverejňovať videopozdravy od rôznych osobností vrátane prezidenta SR, ktoré sa rôznym spôsobom zaoberajú pomocou ľuďom so zdravotným postihnutím.