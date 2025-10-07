< sekcia Slovensko
Orgány prokuratúry sa zaoberajú záchrankovým tendrom
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií ZZS.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 7. októbra (TASR) - Orgány prokuratúry sa zaoberajú záchrankovým tendrom a vykonávajú úkony v rámci svojej pôsobnosti v trestnej aj v netrestnej oblasti. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.
„V časti v pôsobnosti v netrestnej oblasti prokurátor Generálnej prokuratúry SR vo veci, ktorá je v počiatočnom štádiu preverovania, koná. Vec bude vybavená v zákonnej lehote. V časti patriacej do pôsobnosti v trestnej oblasti koná Krajská prokuratúra v Bratislave,“ doplnila Tökölyová.
Krajská prokuratúra v Bratislave pre TASR potvrdila, že sa podnetom v súvislosti s tendrom zaoberá. „Predmetné trestné oznámenie je v štádiu preverovania,“ uviedla jej hovorkyňa Gabriela Kováčová.
Tendrom sa zaoberá aj polícia. Aktuálne v tejto súvislosti preveruje viaceré podané trestné oznámenia. „Vyšetrovateľ Policajného zboru v súčasnosti zabezpečuje potrebné podklady za účelom prijatia rozhodnutia. V predmetnej veci doposiaľ nebolo začaté trestné stíhanie, pričom konanie sa nachádza v štádiu preverovania - v tzv. predprípravnom konaní. Podstatou tohto štádia ako imanentnej súčasti trestného konania je zistenie, či sú splnené dôvody na začatie trestného stíhania alebo na vydanie iného rozhodnutia podľa Trestného poriadku,“ ozrejmil pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Viac informácií podľa neho aktuálne nie je možné poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Tender kritizovala opozícia i časť koalície. Hovorili o netransparentnosti. Operačné stredisko ho následne zrušilo v auguste. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Obrátil sa aj na Okresný súd v Žiline, ktorý požiadal o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod. Tendrom sa zaoberá aj Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).
„V časti v pôsobnosti v netrestnej oblasti prokurátor Generálnej prokuratúry SR vo veci, ktorá je v počiatočnom štádiu preverovania, koná. Vec bude vybavená v zákonnej lehote. V časti patriacej do pôsobnosti v trestnej oblasti koná Krajská prokuratúra v Bratislave,“ doplnila Tökölyová.
Krajská prokuratúra v Bratislave pre TASR potvrdila, že sa podnetom v súvislosti s tendrom zaoberá. „Predmetné trestné oznámenie je v štádiu preverovania,“ uviedla jej hovorkyňa Gabriela Kováčová.
Tendrom sa zaoberá aj polícia. Aktuálne v tejto súvislosti preveruje viaceré podané trestné oznámenia. „Vyšetrovateľ Policajného zboru v súčasnosti zabezpečuje potrebné podklady za účelom prijatia rozhodnutia. V predmetnej veci doposiaľ nebolo začaté trestné stíhanie, pričom konanie sa nachádza v štádiu preverovania - v tzv. predprípravnom konaní. Podstatou tohto štádia ako imanentnej súčasti trestného konania je zistenie, či sú splnené dôvody na začatie trestného stíhania alebo na vydanie iného rozhodnutia podľa Trestného poriadku,“ ozrejmil pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Viac informácií podľa neho aktuálne nie je možné poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania.
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Tender kritizovala opozícia i časť koalície. Hovorili o netransparentnosti. Operačné stredisko ho následne zrušilo v auguste. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zároveň požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Obrátil sa aj na Okresný súd v Žiline, ktorý požiadal o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod. Tendrom sa zaoberá aj Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).