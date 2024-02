Bratislava 20. februára (OTS) - Prinášame vám preto inšpiráciu na originálne darčeky k promóciám pre ženu aj muža.Hľadáte štýlový darček, ktorý poteší? Siahnite po jedinečnom šperku. Veľmi obľúbené sú šperky od svetovej značky PANDORA . Azda najznámejšie sú ich náramky, na ktoré si dámy môžu postupne dopĺňať rôzne korálky a prívesky. V ponuke klenotníctiev je však aj mnoho iných kvalitných značiek. Nič nepokazíte, napríklad, praktickými náušnicami či jemným symbolickým náhrdelníkom zo zlata.Ak by ste chceli darovať luxusný a zároveň praktický darček, poobzerajte sa po kvalitnej koženej kabelke. Stane sa elegantným kúskom do práce aj na voľný čas.Keďže už štúdium skončilo, čítanie kníh sa nemusí obmedzovať len na školské skriptá. Vyberte jej oddychovú beletriu obľúbeného žánru alebo ju potešte knihou o osobnom či kariérnom rozvoji.Kvalitné hodinky sú klasickým, no vždy aktuálnym darčekom k promóciám. Predstavujú nielen módny, ale aj praktický doplnok. Pri výbere myslite najmä na ich štýl. Ak absolventa čaká kancelárska práca a väčšinu času strávi v obleku, určite ocení elegantný model s koženým remienkom. Športového nadšenca poteší odolný kúsok s rôznymi funkciami ako stopky, GPS či meranie tepu.Škola je na konci. To však nemusí znamenať koniec vzdelávania sa. Darujte kurz, na ktorom si zlepší svoje profesionálne zručnosti, naučí sa niečo nové a možno si nájde aj nový koníček.Zážitkový poukaz je skvelou alternatívou k materiálnym darčekom. Siahnuť môžete po adrenalíne v podobe zoskoku z lietadla, bungee jumpingu alebo jazdy na pretekárskom okruhu. Po náročných štátniciach sa však absolventi potešia aj relaxu vo wellness alebo na masáži. Za zmienku stoja aj lístky na rôzne koncerty a hudobné festivaly.Promócie sú významným míľnikom, ktorý si zaslúži patričnú oslavu a milú spomienku na tento deň. Nech už sa teda rozhodnete pre akýkoľvek darček, pri výbere myslite najmä na vkus a záujmy absolventa alebo absolventky.